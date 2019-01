Nadal-Tsitsipas | Semifinale Australian Open 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e

Australian Open – Nadal affronta Tsitsipas in semifinale - i bookmakers non lasciano scampo al greco : I bookies non credono in una vittoria del giovane tennista greco, spacciato secondo le quote nel confronto con Nadal All’Australian Open ha dimostrato di essere tornato ai suoi livelli, giocando un grande tennis anche su una superficie a lui poco congeniale e arrivando in semifinale senza perdere nemmeno un set. Jewel SAMAD / AFP È per questo che Rafa Nadal parte con un enorme vantaggio nel match di domani mattina, nel quale ...

Australian Open : la semifinale Nadal-Tsitsipas in diretta tv e in streaming su Eurosport : Saranno Rafa Nadal e Stefanos Tsitsipas i primi due giocatori a contendersi un posto nella finalissima degli Australian Open 2019. Alla Rod Laver Arena di Melbourne, giovedì 24 gennaio, andrà infatti in scena la prima semifinale dello Slam Australiano, Il vincente affronterà nella finale di domenica uno tra Novak Djokovic e Lucas Pouille, in campo venerdì 25 gennaio. Nadal favorito, ma Tsitsipas è in forma Lo spagnolo ha sin qui disputato un ...

Australian Open 2019 : Rafael Nadal a caccia della quinta finale a Melbourne - Stefanos Tsitsipas per completare l’esplosione : Dopo che agli US Open il Super Saturday, per la gioia di molti appassionati e il dispiacere delle tv, è stato abolito, rimane soltanto uno Slam con un format di disputa delle semifinali diverso da quello tradizionale, in cui sono entrambe previste il Venerdì: agli Australian Open, infatti, una semifinale si disputa di giovedì. Quest’anno l’onore (o onere, dipende dai punti di vista) tocca in sorte a Rafael Nadal e Stefanos Tsitsipas, ...

Nadal-Tsitsipas - Semifinale Australian Open : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Il programma completo : Rafael Nadal e Stefanos Tsitsipas si sfideranno nella Semifinale degli Australian Open in programma giovedì 24 gennaio (non prima delle ore 09.30 italiane). Sul cemento di Melbourne andrà in scena una sfida generazionale: da una parte il fenomeno spagnolo che ha segnato un’epoca e che vuole tornare a giocare un atto conclusivo del primo Slam stagionale, dall’altra il giovane greco che si è scatenato eliminando Roger Federer e Roberto ...

Australian Open – Pouille come Nadal e Tsitsipas : il francese lotta e vince contro Raonic : Lucas Pouille batte Milos Raonic in quattro set: il tennista francese è il terzo semifinalista degli Australian Open 2019 Dopo i quarti di finale con protagonisti Rafa Nadal e Stefanos Tsitsipas, che daranno vita ad una delle due semifinali degli Australian Open 2019, anche Milos Raonic e Lucas Pouille si sono dati battaglia al Melbourne Park. Sui campi di cemento del primo slam di stagione, il tennista francese ha prevalso dopo 4 set sul ...

Australian Open 2019 - semifinale Nadal-Tsitsipas. Programma - orari - tv e streaming : Giovedì 24 gennaio, non prima delle ore 9.30 italiane, vedremo scendere in campo il greco Stefanos Tsitsipas e lo spagnolo Rafael Nadal nel match che metterà in palio l’accesso alla Finale degli Australian Open 2019 di tennis. Il giovane ellenico, dopo aver eliminato negli ottavi di finale lo svizzero Roger Federer (campione del 2018) e lo spagnolo Roberto Bautista Agut nei quarti (imbattuto in questo 2019), se la vedrà contro il campione ...

Tabellone Australian Open 2019 : risultati e accoppiamenti in tempo reale. Tsitsipas e Nadal in semifinale : Gli Australian Open sono il primo Slam stagionale: a Melbourne si gioca sul cemento outdoor. Il torneo di singolare maschile parte lunedì 14 e si conclude domenica 27 gennaio, quando è in programma la finale, a partire dalle ore 9.30 italiane. Qui potrete trovare tutti i risultati e gli accoppiamenti che scaturiranno turno dopo turno. CLICCA QUI PER LEGGERE I risultati DEL Tabellone FEMMINILE DEGLI Australian Open ...

Australian Open 2019 : Nadal batte Tiafoe in tre set - in semifinale troverà Tsitsipas : Diretta Australian Open 2019: sarà Nadal-Tsitsipas la prima semifinale nello Slam di Melbourne, nel torneo Wta avremo Kvitova-Collins.

Australian Open 2019 - Rafael Nadal : “Soddisfatto di come ho giocato. Tsitsipas? Un grande giocatore - è cresciuto molto in breve tempo” : Missione compiuta per Rafael Nadal. Lo spagnolo (n.2 del mondo) conquista la semifinale degli Australian Open 2019 sconfiggendo con il punteggio di 6-3 6-4 6-2 l’americano Frances Tiafoe (n.39 del ranking) in 1 ora e 49 minuti di partita. Un match dominato dal campione spagnolo che quasi mai ha dato l’impressione di soffrire lo statunitense, sciorinando tutto il suo repertorio. E così, per Rafa, è arrivata la qualificazione senza ...

Australian Open - Nadal in semifinale : ostacolo Tsitsipas verso l'ultimo atto : Stefanos Tsitsipas è già nella storia del tennis. Dopo aver eliminato Federer negli ottavi, era atteso alla fatidica prova del nove contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut, 23esima testa di serie, ...

Tennis - Australian Open : Nadal abbatte Tiafoe e aspetta Tsitsipas - favole Collins e Kvitova : Rafael Nadal conquista la semifinale degli Australian Open 2019 , battendo senza troppi problemi Frances Tiafoe in tre set: 6-3, 6-4, 6-2 il punteggio finale. Al prossimo turno se la vedrà con la ...

Australian Open 2019 - i risultati di oggi dei quarti di finale : Nadal e Tsitsipas in semifinale : Rafa Nadal si è qualificato per la semifinale degli Australian Open, primo Slam del 2019. Il maiorchino, seconda testa di serie del seeding, ha avuto vita piuttosto agevole nel suo quarto di finale, ...

Tennis - Australian Open : Tsitsipas non si ferma - in semifinale contro Nadal : MELBOURNE - Continua la marcia di Stefano Tsitsipas. Il 20enne greco, dopo aver eliminato Federer agli ottavi di finale, accede alle semifinali degli Australian Open grazie al successo sullo spagnolo ...

Nadal-Tsitsipas - Semifinale Australian Open 2019 : data - programma - orario e tv : Giovedì 24 gennaio, non prima delle ore 9.30 italiane, vedremo scendere in campo il greco Stefanos Tsitsipas e lo spagnolo Rafael Nadal nel match che metterà in palio l’accesso alla Finale degli Australian Open 2019 di tennis. Il giovane ellenico, dopo aver eliminato negli ottavi di finale lo svizzero Roger Federer (campione del 2018) e lo spagnolo Roberto Bautista Agut nei quarti (imbattuto in questo 2019), se la vedrà contro il campione ...