LIVE Raonic-Pouille | Australian Open 2019 in DIRETTA | in palio una semifinale inattesa

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Buon mattino, e bentrovati alladel quarto di finale della parte alta del tabellone maschile che mette di fronte Milose LucasIl canadese e il francese tornano ad affrontarsi a Melbourne a tre anni di distanza dal confronto del 2016, ma se allora inc’era un primo turno, questa volta c’è l’accesso in. Sebbene entrambi i giocatori non siano nuovi all’esperienza di un quarto Slam, la loro presenza non era certamente pronosticata, maha messo a frutto una pessima giornata di Alexander Zverev (Germania), mentreha superato in quattro set Borna Coric (Croazia). Per entrambi il miglior anno è senz’altro il 2016: l’uno ha raggiunto lain Australia e la finale a Wimbledon, l’altro è arrivato ai quarti sia sui sacri prati che agli US. Il paradosso diè che non aveva ...