Festival di Sanremo 2019 | Paola Cortellesi e Pio & Amedeo ospiti all' Ariston

Rancore e gli altri rapper che non ci aspettavamo al Festival di Sanremo : Rancore è da anni considerato uno degli artisti più interessanti del panorama rap italiano. Non era stato annunciato tra gli artisti sul palco nel corso di quella che sarà la 69° edizione del Festival di Sanremo, ma il suo nome nel cast è emerso in occasione del pre-ascolto riservato alla stampa. Si esibirà dunque nella quarta serata, quella riservata ai duetti, insieme a Daniele Silvestri con il brano "Argento Vivo". Rap e Sanremo sono due ...

Barbara D'Urso punta al Festival : 'Prima o poi mi vedrete a Sanremo' : Vivo nel mio magico mondo, come Amelie. Mi mancano solo i nani ' ha detto Barbara parlando di Mara . Mentre quando si accenna ad una presunta gelosia nei confronti di Maria : ' Ma che scherziamo! Io ...

Festival di Sanremo. No - non sono solo canzonette : Credo che sbagli chi crede che il Festival di Sanremo non sia un evento politico. Il programma televisivo più visto in Italia, quello che - nel bene e nel male - decide gran parte della colonna sonora delle nostre giornate ha sempre fatto politica, raccontando l'Italia agli italiani. È strano, quindi, che ci si scandalizzi per una dichiarazione “politica” del direttore artistico. Eppure per giorni la questione ha tenuto banco. In una lettera ...

Barbara d'Urso 'Mara Venier? Non ho nemici'/ 'Il Festival di Sanremo? Prima o poi lo condurrò' : Barbara d'Urso, intervistata per Leggo, ha parlato dei rapporti con Mara Venier, del Festival di Sanremo e di tutti i nuovi progetti lavorativi

Sanremo 2019 - Simone Montedoro e Anna Ferzetti conducono "PrimaFestival" : Da venerdì 25 gennaio, subito dopo il Tg1, tutti i retroscena e i gossip sui protagonisti di questa edizione

Da Mannoia a Sangiorgi - 'Festival di Sanremo' romano a sostegno delle donne : Continua la chiamata alle Arti a sostegno della campagna di raccolta fondi in favore del progetto Casa Internazionale delle donne. Il 26 gennaio alle 21 la Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della ...

Festival DI SANREMO : I PREMI DI MICHELE AFFIDATO PER I BIG DELLA MUSICA : Si lavora a gran ritmo nel laboratorio del maestro orafo MICHELE AFFIDATO in vista DELLA sessantanovesima edizione del FESTIVAL DELLA Canzone Italiana, che si terrà a SANREMO dal 5 al 9 febbraio prossimi. La direzione artistica e la conduzione anche quest’anno saranno affidati a Claudio Baglioni che, dopo il grande successo DELLA scorsa edizione, sarà affiancato da Virginia ...

Barbara D'Urso : «Vorrei il Festival di Sanremo. Mara Venier? Io non ho nemici» : che effetto le ha fatto indossare dopo vent'anni i panni della Dottoressa Giò? 'Mi ha fatto un effetto pazzesco. Meraviglioso. È come se non l'avessi mai mollato. È stato magico. Come rimontare a ...

Sanremo 2019 : come sono le canzoni del Festival (in cui nessuno canta più) : Nek, sono ProntoNino D'Angelo e Livio Cori, Un'altra luceUltimo, I tuoi particolariThe Zen Circus, L'amore è una dittaturaFederica Carta e Shade, Senza farlo appostaArisa, Mi sento beneSimone Cristicchi, Abbi cura di meAchille Lauro, Rolls RoyceAnna Tatangelo, Le nostre anime di notteFrancesco Renga, Aspetto che torniNegrita, I ragazzi stanno beneEinar, Centomila voltePatty Pravo e Briga, Un po' come la vitaBoomdabash, Per un milioneMahmood, ...

Sanremo 2019 : “PrimaFestival” su RAI1 dal 25 gennaio : Conducono Simone Montedoro e Anna Ferzetti Anche quest’anno torna il PrimaFestival, il notiziario flash sui temi caldi che animeranno la 69? edizione del Festival di Sanremo. Tutti i giorni a partire da venerdì 25 gennaio, subito dopo il Tg1, le canzoni e i cantanti, gli ospiti e lo show, i gossip, l’analisi dei contenuti social e dei trend topic più curiosi che circolano in rete e tanto altro ancora animeranno i 5 minuti della striscia ...

Sanremo : tutti i luoghi del Festival : Senza ombra di dubbio tra questi due luoghi si svolgono il maggior numero di iniziative e passeggiando si possono incontrare volti noti del piccolo schermo e del mondo della musica. Mentre si è in ...

Gli ospiti della finale del Festival di Sanremo e le ultime conferme - da Eros Ramazzotti a Luis Fonsi : La notizia rimbalza in rete sebbene manchi ancora la conferma ufficiale da parte della direzione artistica del Festival di Sanremo. Secondo le prime indiscrezioni in rete, gli ospiti della finale del Festival di Sanremo sarebbero Eros Ramazzotti e Luis Fonsi, unico internazionale atteso in via eccezionale sul palco del Teatro Ariston grazie ad un singolo in duetto con un artista italiano. I due presenteranno insieme il brano Per le strade una ...