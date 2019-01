Astronomia | svelati i segreti del buco nero supermassiccio Sagittarius A* | il cuore nero

meteoweb.eu

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) La maggior parte delle galassie dell’Universo ha unoscuro, unche occupa il centro galattico e divora tutti i corpi celesti nelle vicinanze con il suo irresistibile campo gravitazionale. La Via Lattea non è da meno: il nucleo è occupato dalA*, che secondo gli astronomi ha una massa di circa 4 milioni di volte quella del Sole e costituisce l’oggetto attorno cui ruotano tutte le stelle della nostra dimora galattica.Fino ad oggi, una fitta nube di gas caldo impediva agli scienziati di raccogliere dati abbastanza precisi da comprendere l’esatta provenienza delle radiazioni sprigionate dal famelico Sagittarius A*. Adesso – riporta Global Science – per la prima volta c’è riuscito un team di ricerca guidato dal Max Planck tedesco, grazie al potente occhio del telescopio Alma in Cile.Il risultato è stato inaspettato: ...