Rogo devasta abitazioni nel Bellunese

Un vasto incendio si è sviluppato in serata nella frazione Piaia di Tomaso Agordino, nel, attaccando più. Secondo le prime informazione non vi sarebbero feriti ne' intossicati. I vigili del fuoco, intervenuti con 14 mezzi, stanno lavorando intensamente per evitare che il fuoco si propaghi ulteriormente. Con i pompieri sono impegnate anche alcune squadre di volontari. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso.(Di martedì 22 gennaio 2019)