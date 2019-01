Più persone partono | più persone muoiono | ha detto Matteo Salvini

agi

(Di martedì 22 gennaio 2019) "Più, più. Ho iniziato a fare il ministro impegnandomi contro scafisti e mafiosi. Bloccare le partenze vuol dire evitare morti. Vuol dire bloccare traffico di droga e armi. Chi vuole bene al continente africano fa di tutto". Lo ha, ministro dell'Interno a Mattino 5. "In questi giorni mi hanno dato del delinquente, del fascista, del cogl... non so quanti ministri dell'interno portano la pazienza che sto portando io. Non cambio idea e vado avanti come un treno" ha aggiunto