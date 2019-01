NBA | Rajon Rondo torna prima di LeBron James | in campo giovedì con Minnesota?

NBA – Lakers - Rajon Rondo suona la carica : “spero di rientrare presto! LeBron? Pazzesco - da infortunato…” : Rajon Rondo non vede l’ora di ritornare in campo ad aiutare i suoi Lakers: il playmaker giallo-viola racconta inoltre un aneddoto sul comportamento di LeBron James da infortunato Recentemente Lonzo Ball ha messo nero su bianco la mancanza di leadership nei Los Angeles Lakers in assenza di LeBron James e Rajon Rondo. Mentre tutta l’attenzione è rivolta sul recupero del numero 23 infatti, il giovane playmaker giallo-viola ha voluto ricordare ...

NBA - Los Angeles Lakers - Rajon Rondo si ferma - ancora - nel momento più delicato : Ma il nostro compito adesso è quello di far sapere al mondo che noi siamo gli L.A. Clippers, bisogna ricordare a tutti che ci sono due squadre a Los Angeles". Harrell prosegue: "Cercano di imporsi ...

NBA - Rajon Rondo - infortunio alla mano destra : fuori un mese : Mentre LeBron James raccoglieva l'ennesimo traguardo da ricordare di una carriera piena zeppa di notti in cui si prende di forza il palcoscenico e i riflettori, in casa Lakers la preoccupazione per le ...