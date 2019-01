Johnson & Johnson batte le attese con la trimestrale

Johnson & Johnson : aumenta il fatturato ma le cause sul talco killer fanno salire le spese legali : Johnson & Johnson ha chiuso il quarto trimestre del 2018 con 3,04 miliardi di dollari di utili, o 1,12 dollari per azione, contro una perdita di 10,71 miliardi, o 3,99 dollari per azione, dello stesso ...

Amianto nel borotalco - la scoperta shock della Reuters : " Johnson & Johnson sapeva da decenni" : Risale al 2016 la prima storica sentenza contro Johnson & Johnson . Il colosso fu costretto a versare un risarcimento milionario perché colpevole di non aver informato in maniera adeguata i consumatori ...

Talco per bambini con amianto ' Johnson & Johnson sapeva da decenni'/ Azienda "falso - una teoria del complotto" : Johnson & Johnson , Talco per bambini con amianto ? Secondo Reuters l' Azienda sapeva da decenni, almeno dagli Anni Settanta, i legali smentiscono.

Nuovo accuse sul caso borotalco - Johnson & Johnson affonda a Wall Street : Johnson & Johnson ha toccato i minimi intraday al New York Stock Exchange , -6% a 137,73 dollari, dopo indiscrezioni di Reuters secondo cui l'azienda sapeva da decenni che il suo talco per bambini ...

Amianto nel talco e cancro - “Johnson & Johnson sapeva da decenni” : Secondo una chiesta Reuters sui documenti prodotti in questi anni di cause milionarie intentate dai consumatori, Johnson & Johnson sapeva da decenni che c'era dell'Amianto nel suo talco per uso domestico ma non avrebbe mai rivelato i risultati dei suoi test interni né alle autorità né ai consumatori.Continua a leggere