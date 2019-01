Esselunga vendite a 7 | 9 miliardi | vola l' ecommerce

Esselunga - nel 2018 in crescita le vendite del 2 - 1% : Si chiude un 2018 più che positivo per Esselunga che, tramite l'esame di alcuni dati preliminari, rende noto di aver portato le vendite nel 2018 a 7.914 milioni, in crescita del 2,1% rispetto ai 7.754 ...