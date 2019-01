Uomini e Donne | Cerioli e Arianna fanno arrabbiare la redazione?

BOOM! Uomini e Donne in prima serata al venerdì con tre puntate : Uomini e Donne Grandi feste alla corte di Uomini e Donne. Vi avevamo già annunciato lo sbarco in prima serata del dating show di Maria De Filippi (qui i dettagli). Ora possiamo aggiungere qualche tassello in più, a cominciare dalla collocazione: Uomini e Donne di sera andrà in onda nella serata del venerdì, a partire da febbraio. Le feste per le scelte dei tronisti si scontreranno con la seconda edizione di Sanremo Young su Rai 1; si ripete, ...

Ecco perché le donne accumulano grasso su fianchi e gambe e gli Uomini sulla pancia : Uno studio pubblicato su Nature Communications, condotto dall’università di Uppsala su 360mila volontari ha scoperto che è circa un centinaio di geni a decidere i depositi di grasso nel corpo: nelle donne arrotondano fianchi e gambe, mentre negli uomini vanno a finire della pancetta. “Le donne accumulano il tessuto adiposo su fianchi e gambe, mentre gli uomini intorno all’addome. Finora si pensava che fosse l’effetto ...

Uomini e Donne : diretta e anticipazioni oggi 21 gennaio - la scelta di Gemma : La settimana inizia con un nuovo appuntamento del Trono Over di Uomini e Donne. Infatti, oggi, 21 gennaio 2019, andrà in onda su Canale 5 alle ore 14.00 il primo appuntamento settimanale dedicato ai 'nostri Over'. Come ogni settimana, anche questa vedrà come protagonista la dama torinese Gemma Galgani la quale sarà coinvolta in una triplice discussione. Ma andiamo a vedere i dettagli di quello che vedremo nella puntata di oggi....Continua a ...

Uomini e donne - Sara Affi Fella di nuovo in ospedale. Il messaggio ai fan : Lo aveva annunciato quando ha riaperto il profilo Instagram ed è successo: Sara Affi Fella è tornata in ospedale per un intervento. Ufficialmente sconociuti i motivi che l’hanno portata sotto i ferri, e nessuna notizia trapela dai social, se non una story in cui la ex tronista di Uomini e donne in versione acqua e sapone ringrazia tutti coloro che fisicamente e con il pensiero le sono stati vicino: “Ho ricevuto tanti messaggi carini ...

Uomini e Donne Over Puntata di Oggi : Gemma Si Sfoga e Rocco Fa Serate a Pagamento! : Tanti colpi di scena nella Puntata di Oggi a Uomini e Donne Trono Over. Gemma viene duramente accusata da Tina e da Rocco. Sembra inoltre che il cavaliere abbia iniziato a fare Serate a pagamento. Voi da che parte state? Puntata movimentata e ricca di colpi di scena. Si inizia come di consueto con Gemma Galgani, ed il suo immancabile sfogo. La dama torinese spiega le reali motivazioni che l’hanno spinta a chiudere una volta per tutte la ...

Uomini e Donne anticipazioni : TERESA pronta alla scelta [trono classico] : È quasi giunto al termine il trono di TERESA Langella e infatti nella scorsa puntata di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha ormai annunciato che la napoletana sceglierà il ragazzo che potrà essere il “compagno della sua vita” tra Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi. La puntata in questione, ovviamente, ha riservato diverse sorprese. Le anticipazioni ci fanno sapere che Andrea e TERESA hanno discusso: il corteggiatore si è infatti ...

Uomini e Donne – Chi è Valentina Anna Galli? La sexy corteggiatrice di Luigi Mastroianni che conosce Fabrizio Corona [GALLERY] : Valentina Anna Galli è una delle corteggiatrici di Luigi Mastroianni: la bella marchigiana ha catturato nelle ultime registrazioni di ‘Uomini e Donne’ le attenzioni del tronista siciliano Valentina Anna Galli ha colpito Luigi Mastroianni durante le ultime registrazioni di ‘Uomini e Donne’. La corteggiatrice, scesa dalle scale del dating show di Maria De Filippi, ha trascorso una prima lunga esterna con il tronista, non ...

Uomini e donne - anticipazioni trono classico 21 gennaio 2019 : Teresa Langella trono classico Uomini e donne - foto ilsussidiario.net La nuova registrazione del trono classico del peolple show di Maria De Filippi non ha visto la presenza di Andrea Cerioli, dopo ...

Gossip Uomini e donne : Rosa incinta - ancora problemi per Nilufar - Lara al capolinea : È un periodo ricco di novità per molti volti noti di Uomini e donne, che negli ultimi giorni sono balzati alle cronache per notizie più o meno positive in merito alle loro relazioni sentimentali. Qualcuno di loro, infatti, ha fatto sapere al pubblico che li segue da tempo di avere posto fine alla loro storia d'amore: è questo, ad esempio, il caso di Claudio D'Angelo e Ginevra Pisani che hanno ufficializzato la loro rottura definitiva attraverso ...

