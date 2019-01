Scrivono “il preside è gay” sul muro della scuola | ma lui non fa cancellare la scritta

dilei

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Suldel liceo Alfredo Oriani di Ravenna è apparsa qualche giorno fa una: “Ilè gay”. Una bravata che, malgrado tutto, ha offerto un importante spunto di riflessione sull’omofobia.Avvisato di quello che avevano scritto su di lui alcuni studenti, ilGianluca Dradi ha infatti scelto di non farla frase in questione, ma di tenerla lì, ben visibile a tutti. I motivi di una decisione così particolare sono stati spiegati dallo stesso dirigente scolastico con un post su facebook: “Ciò che offende non è la falsa attribuzione di una condizione, ma il fatto che uno studente del mio Liceo l’abbia pensata come a un’offesa. Non la farò: resti lì come una “pietra di inciampo” per l’intelligenza umana”, ha scritto Dradi sui social network, raccogliendo consensi e approvazione.Un gesto ...