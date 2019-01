Lazio | le pagelle | Radu è un disastro | Milinkovic dura poco

Napoli-Lazio 2-1 - pagelle / L’essenziale è visibile agli occhi : MERET. Dà veramente sicurezza questo ragazzo, cara Ilaria. Non solo per le parate, meglio, le respinte sul Serbo MS e su Ciro il Torrese. Il cammino è stato lungo ma adesso c’è. Certo con Re Carlo la rosa è mobile e noi siamo tutti mobilieri convinti, nel nome di Totò e della sostanza – 6,5 È sempre pronto, tranne in un’occasione in cui, però, con Albiol davanti non avrebbe avuto alcun motivo di preoccupazione. Splendida la parata al 58’, quando ...

Napoli-Lazio 2-1 - le pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/28 Cafaro/LaPresse ...

Pagelle Napoli-Lazio 2-1 - Serie A : Milik - Callejon e Ruiz strepitosi. Partenopei dominanti tra gol e pali : Il Napoli ha sconfitto la Lazio per 2-1 nel match valido per la 20^ giornata della Serie A. Di seguito le Pagelle della partita e i voti ai giocatori scesi in campo. CLICCA QUI PER IL VIDEO CON GLI HIGHLIGHTS DI Napoli-Lazio 2-1 Pagelle Napoli-Lazio 2-1: Pagelle NAPOLI: MERET: 6,5. Ha compiuto un paio di parate di notevole fattore che hanno dato sicurezza a tutti i compagni, ottima presenza tra i pali ed ennesima prova di ...

Pagelle Napoli-Lazio 2-1 : highlights e tabellino del match : Pagelle NAPOLI LAZIO – Ci si aspettava una di alta classifica al San Paolo tra Napoli e Lazio ricca di emozioni e così è stata. Alla fine vincono meritatamente la formazione azzurra di Carlo Ancelotti, ma quella biancoceleste di Simone Inzaghi non ha affatto sfigurato. Sono stati molti i pali colpiti dalla squadra partenopea e […] L'articolo Pagelle Napoli-Lazio 2-1: highlights e tabellino del match proviene da Serie A News Calcio - ...

Pagelle Napoli-Lazio : highlights e tabellino del match : Pagelle NAPOLI LAZIO – Sfida di alta classifica al San Paolo di Napoli. Gli azzurri di Ancelotti devono cercare di accorciare sulla Juventus, per portarsi a -6 dai bianconeri (impegnati domani sera) ma soprattutto allungare nuovamente sull’Inter terza. La Lazio scende all’ombra del Vesuvio con la missione di superare la Roma al momento quarta in […] L'articolo Pagelle Napoli-Lazio: highlights e tabellino del match ...

Lazio-Novara - le pagelle : Luis Alberto illumina - Milinkovic rinato : Poker servito al Novara. Troppa la differenza di categoria perché la Lazio è tornata pimpante dalla sosta. Per la vera sfida al Napoli è pronta. STRAKOSHA 6 Esce dopo 7' a valanga su Schiavi ed è ...

Lazio-Novara 4-1 : pagelle e tabellino : Lazio-Novara, Coppa Italia 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Lazio-Novara 4-1 - le pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/21 Alfredo Falcone/LaPresse ...

Lazio-Torino - le pagelle : Correa stenta - Ciro non gira : ROMA Occasioni, episodi e tanto agonismo in una vera sfida per l'Europa. Finisce 1 a 1 all'Olimpico ed è forse il risultato più giusto contro il Toro nell'ultima gara dell'anno. Una buona Lazio non va ...

Pagelle Lazio-Torino 1-1 : highlights e tabellino del match : Pagelle LAZIO TORINO – Dopo averli lasciati inizialmente a riposo contro il Bologna, Simone Inzaghi rimette nella formazione titolare sia Ciro Immobile che Marco Parolo. Confermato Luiz Felipe, dopo la bella prova di mercoledì, con tanto di rete e di assist,in una difesa completata da Acerbi e da Radu. Sugli esterni Marusic e Lulic mentre alle […] L'articolo Pagelle Lazio-Torino 1-1: highlights e tabellino del match proviene da Serie A ...

Lazio-Torino 1-1 - le pagelle di CalcioWeb : 1/26 Alfredo Falcone/LaPresse ...

Pagelle Lazio-Torino : highlights e tabellino del match : Pagelle LAZIO TORINO – Dopo averli lasciati inizialmente a riposo contro il Bologna, Simone Inzaghi rimetterà nella formazione titolare sia Ciro Immobile che Marco Parolo. Luiz Felipe, dopo la bella prova di mercoledì, con tanto di rete e di assist, va verso la conferma in una difesa completata da Acerbi e da Radu. Sugli esterni agiranno […] L'articolo Pagelle Lazio-Torino: highlights e tabellino del match proviene da Serie A News Calcio ...

Bologna-Lazio - le pagelle : Leiva da applausi - rinascimento Luis Alberto : Confermato l'ottimo spirito natalizio. E' tornata la Lazio con grinta e voglia. Forse, rispetto al Cagliari, con un po' meno cattiveria, ma a Bologna arriva comunque la seconda vittoria consecutiva, ...

Bologna-Lazio 0-2 - le pagelle di CalcioWeb [GALLERY] : 1/22 Massimo Paolone/LaPresse ...