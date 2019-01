Lazio | Acerbi squalificato con la Juve | i tifosi lo invitano in curva

Napoli-Lazio - ecco perché non c'è il rosso ad Acerbi - : Non è stata una serata felice per Gianluca Rocchi, arbitro di Napoli-Lazio. Nel post gara Simone Inzaghi, pur con toni pacati, ha messo nel mirino la direzione di gara per l'espulsione di Acerbi, ...

Napoli-Lazio - la rabbia di Inzaghi : “l’espulsione di Acerbi non c’era. Milinkovic fuori? Ho pensato alla Juve” : L’allenatore della Lazio ha analizzato la sconfitta subita al San Paolo, recriminando per alcune discutibili decisioni arbitrali rabbia e delusione, per un risultato che poteva anche essere diverso. La Lazio si lecca le ferite dopo il ko con il Napoli, arrivato con il punteggio di 2-1. Cafaro/LaPresse Simone Inzaghi accetta il verdetto del campo, ma si lamenta con il direttore di gara per l’espulsione di Acerbi: “il ...

Lazio - Acerbi espulso : si fermerà dopo 149 partite di fila : L'espulsione di Francesco Acerbi al minuto 70 di Napoli-Lazio è a suo modo storica: il difensore biancoceleste sarà costretto a fermarsi causa squalifica dopo 149 presenze consecutive , campionato e ...

Live Napoli-Lazio 2-1 : Gol di Immobile - espulso Acerbi! : Falcidiato da squalifiche e infortuni, frastornato per le polemiche sulla vicenda degli insulti razzisti a Koulibaly, culminata con la mancata riduzione da due a uno dei turni di sospensione del...

Lazio - Acerbi : 'Difficile stop per cori razzisti' : ROMA - ' Non va assolutamente bene che ci siano cori razzisti negli stadi, è fastidioso veramente, però ci saranno sempre quei 100 ignoranti che faranno buuh ed è difficile anche fermarli quindi non ...

Lazio - tutto pronto per la ripresa. Acerbi : 'Non vedo l'ora'. Durmisi : 'Gioco da due anni con un infortunio' : Non vede l'ora di tornare a fare sul serio, Francesco Acerbi. Il difensore della Lazio è pronto per il raduno di domani nel centro sportivo di Formello: 'Vacanze finite! Da domani si torna con la ...

Lazio - Natale con Acerbi : 'Regalerò la mia maglia al commento che riceverà più like' Video : Francesco Acerbi si veste da...Babbo Natale. E pubblica su Instagram un Video nel quale promette di regalare la maglia che vestirà durante Bologna-Lazio a chi scriverà il commento che riceverà più ...

Lazio - Acerbi si prende una grande rivincita contro il vecchio nemico Manganiello : Ha esultato senza guardare l'arbitro, perché era 'sicuro stavolta di non essere in fuorigioco'. Francesco Acerbi è soddisfatto, uscendo dallo stadio Olimpico. contro il Cagliari ha ritrovato la ...

Lazio-Cagliari 3-1 : Milinkovic - Acerbi e Lulic in gol. Inzaghi si sblocca dopo 5 turni : La classifica di Serie A Lazio-Cagliari 3-1, cronaca e tabellino Tutte le notizie di Serie A Per approfondire

Lazio-Cagliari 3-1 : Milinkovic - Acerbi e Lulic firmano il riscatto di Inzaghi : Lazio-Cagliari 3-1: cronaca, statistiche e tabellino IL SOLITO Acerbi - Il Cagliari non imbastisce una reazione furibonda ma al 19' sfiora il pareggio: Faragò taglia l'area con un cross intelligente, ...