LaFerrari Aperta | un esemplare con 280 km in vendita ad un prezzo incredibile FOTO

sportfair

: Ferrari LaFerrari Aperta: un esemplare con 280 km in vendita online - ClubAlfaIt : Ferrari LaFerrari Aperta: un esemplare con 280 km in vendita online - ymakumaku : Bought a Chiron, Centenario and LaFerrari Aperta! - Thosnod : I liked a @YouTube video -

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Sul sito web Mecum l’hypercar ibrida è stata messa inad unesageratamente alto Ferrariè la versione convertibile basata sull’hypercar ibrida della Casa di Maranello realizzata in appena 210 esemplari venduti ad undi 2 milioni di euro l’uno.La vettura si presenta come la più estrema supercar Ferrari mai costruita, forte di un V12 ibrido da 6.3 litri capace di sprigionare 963 CV e oltre 900 Nm di coppia massima.Sul sito internet Mecum specializzato in vendite online è apparso undi questa esotica vettura con appena 280 km sulle spalle, proposto ad undiincredibilmente alto, ovvero 7 milioni di dollari. Sul sito viene precisato che il proprietario accetta anche scambi, ovviamente con vetture di altissima gamma.L'articolo: uncon 280 km in ...