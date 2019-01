ilnapolista

: In qualsiasi altra città il Napoli farebbe più spettatori Nemmeno ventimila spettatori contro la Lazio. In città ta… - napolista : In qualsiasi altra città il Napoli farebbe più spettatori Nemmeno ventimila spettatori contro la Lazio. In città ta… - MarcoReNer_azz : @famigliasimpson @PIERPARDO Nascondi qualcosa (nel suo caso la fede juventina) come qualsiasi altra cosa nella vita… - incalboni : RT @Mr_Ozymandias: Spero che il mio messaggio possa arrivare laddove serva: occorre tornare in piazza. Abbiamo bisogno di una nuova Pesaro,… -

(Di lunedì 21 gennaio 2019) 19.448-Lazio 19.448. Un dato che ormai non fa nemmeno più notizia. Lo stadio inè sempre più virtuale. Concetto caro a De Laurentiis ma il presidente delintente per stadio virtuale quegli appassionati che seguono la propria squadra pur non guardando le partite dal vivo. Quegli appassionati che magari acquistano la maglia ufficiale su Amazon. Lo stadio virtuale aè un concetto diverso. Che però il presidente aveva previsto. Quando ancora si parlava della realizzazione di uno stadio di proprietà, De Laurentiis dichiarava di volerne costruire uno da ventimila posti, al massimo trentamila. Parole che come al solito offesero la tifoseria cittadina che continua a percepirsi come la tifoseria degli ottantamila. I centomila cuori. Che da tempo, tanto tempo, non esistono più.La recriminazione diI motivi di questa disaffezione, come ...