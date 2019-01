Delirio antisemita di Elio Lannutti Di Maio | Ci dissociamo

blogo

: Lannnutti (M5s) delirio antisemita: 'Banche controllate dai Savi di Sion' - thlvisintin : Lannnutti (M5s) delirio antisemita: 'Banche controllate dai Savi di Sion' - Politica111 : Delirio antisemita di Elio Lannutti (M5S) sui social. Di Maio: 'Ci dissociamo' - polisblogit : Delirio antisemita di Elio Lannutti (M5S) sui social. Di Maio: 'Ci dissociamo' -

(Di martedì 22 gennaio 2019)Il senatore del MoVimento 5 Stelle, noto imprenditore, oggi su Twitter è stato protagonista di un vero e proprioin un post che poi ha cancellato e dal quale Luigi Di, a nome di tutto il M5S, ha preso le distanze.In praticaha scritto:"Il Gruppo dei Savi di Sion e Mayer Amschel Rothschild, l'abile fondatore della famosa dinastia che ancora oggi controlla il Sistema Bancario Internazionale, portò alla creazione di un manifesto: I Protocolli dei Savi di Sion"Subito si sono scatenate le opposizioni, accusandolo di aver rilanciato tesi antisemite e false. Emanuel Fiano del PD ha detto:cita i Protocolli dei Savi di Sion, l'emblema dei falsi alla base dell'antisemitismo moderno come fonte per spiegare il controllo bancario. Siamo veramente ad un punto grave. Ma dove stiamo andando a finire? Dovrò espatriare io, in quanto ...