BOOM! Sanremo 2019 | Biondo duetterà con Einar

BOOM! Sanremo 2019 : Benji e Fede duetteranno con Irama : Irama con Benji e Fede Anche Benji e Fede prenderanno parte al Festival di Sanremo 2019. Per loro non sarà un debutto, ma un ritorno all’Ariston. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che i due cantanti saranno protagonisti della kermesse canora nella quarta serata, quella dedicata ai duetti. Vi sveliamo infatti in anteprima che Benjamin Mascolo e Federico Rossi accompagneranno sul palco Irama e si esibiranno con lui in una versione ...

BOOM! Festival di Sanremo 2019 : Hunziker e Favino alla prima per il passaggio di consegne : Claudio Baglioni, Michelle Hunziker, Pierfrancesco Favino Al Festival di Sanremo 2019 il passaggio di consegne tra i vecchi e i nuovi conduttori non sarà ideale, ma concreto. Avverrà in diretta. DavideMaggio.it è in grado di svelarvi che per il 5 febbraio prossimo, serata inaugurale della kermesse, all’Ariston ci sono tutte le intenzioni di avere sul palco Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, protagonisti della scorsa edizione. I due ...

BOOM! Festival di Sanremo 2019 : Baglioni con Incontrada - Raffaele e Bisio verso la conduzione : Claudio Baglioni, Virginia Raffaele Una conduzione destinata a spiazzare, con ben due donne sul palco dell’Ariston ed un volto maschile. Claudio Baglioni starebbe pensando ad una soluzione originale per il Festival di Sanremo 2019. In queste ore si addensano i rumors sui presentatori della prossima kermesse: alcuni danno Gianni Morandi e Vanessa Incontrada in trattative con gli organizzatori della kermesse, altri ipotizzano i nomi di ...