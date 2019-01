No | caro Fico | per i migranti morti nel Mediterraneo è colpa vostra | non “di tutti noi”

Roberto Fico : “Troppe fiducie? Ho parlato con Fraccaro : da gennaio meno decreti. Le parole di Giorgetti sono un’ingiustizia” : Il dialogo con il ministro Riccardo Fraccaro per ridurre i decreti legge. Una stoccata a Giancarlo Giorgetti per le sue parole sul Sud e il reddito di cittadinanza: “Un’ingiustizia”. E poi il richiamo sui migranti e i rapporti con l’Unione Europea, oltre ai sondaggi ignorati perché “se un sondaggio cambia me, io ho perso tutto”. Roberto Fico spiega a In Mezz’ora su Rai 3 il suo “lavoro di grande ...

Le 'Madamine' scrivono a Fico : "caro presidente - la Tav ci farà uscire dall'isolamento" : "La nostra 'linea mista merci e passeggeri', ormai generalmente etichettata come Tav, non sarà certo la panacea di tutti i mali, ma certamente costituisce un modo concreto di aprirsi e collegarsi ad altre zone del pianeta". Lo affermano le cosiddette 'madamin', il gruppo che ha promosso la manifestazione sì Tav a Torino, in una lettera alla Stampa in cui si rivolgono al presidente della Camera, Roberto Fico, rispondendo alle sue ...

La lettera delle “madamine” : “caro presidente Fico - usciamo dall’isolamento” : Gentile dottor Fico,nella sua lettera a «La Stampa» parla di un modello differente di sviluppo del territorio e del Paese. A fronte della visione del mondo che lei auspica, abbiamo pensato di raccontarle la nostra....

carofiglio la vede così : "Governo Fico sostenuto da tutta la sinistra se dovesse cadere l'esecutivo attuale" : "Il Pd, e tutte le forze alternative alla destra devono smettere di ritenere i grillini fascisti con cuji non si può parlare". Lo dice in una intervista al Fatto il già magistrato, ex senatore e scrittore Gianrico Carofiglio, che non dà possibilità di durare cinque anni all'attuale governo. E avverte: "Il dopo non possono essere le elezioni anticipate".E cosa allora? Per Carofiglio si dovrebbe costituire un "esecutivo ...