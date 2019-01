Migranti | Fico commenta | ' Salvare vite umane è quello che fa una società sana'

Migranti - Fico ora accusa : "Una società sana salva vite" : In un momento difficile per il governo, chiamato in causa dalla sinistra per l'ennesima strage di disperati nel Mar Mediterraneo, è ancora una volta il presidente della Camera Roberto Fico a fare l'opposizione più dura alla linea dettata da Matteo Salvini per arginare l'immigrazione clandestina. Gli è bastato un tweet in cui prendeva le distanze dalla linea dura dei porti chiusi per agitare nuovamente la folta schiera di grillini "di sinistra" ...

Naufragi Migranti - Fico : una società sana salva vite umane in mare : "Dolore, rabbia e tristezza. salvare vite umane è quello che fa una società sana. Se non ci riusciamo è un terribile fallimento per tutti noi". Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico ...

Migranti - gommone in difficoltà a largo di Tripoli : solo 3 salvati - : L'imbarcazione è stata avvistata nel pomeriggio da un aereo della Marina Militare italiana che ha lanciato due zattere e poi ha abbandonato l'area per mancanza di carburante. Un elicottero della nave ...

Ecco il magistero di Papa Francesco su Migranti - rifugiati - traffico di esseri umani : Gli Orientamenti Pastorali sono destinati soprattutto al mondo cattolico . Si strutturano come una analisi della situazione, accompagnata dalle parole di Papa Francesco sul tema, e poi con una serie ...

Migranti - Fico : "Accoglienza vuol dire crescita - sicurezza e benessere" : "Accoglienza non è una parola astratta. Significa crescita, sicurezza e benessere. Un territorio che accoglie in modo virtuoso è più solido e coeso. Di questo ho parlato con i ricercatori dell'Euricse che mi hanno presentato le iniziative a cui stanno lavorando come lo studio di progetti di accoglienza sostenibile che ci sono rivelati un valore aggiunto per le comunita'". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico, che ...

Conte in Niger : obiettivo comune contrastare traffico Migranti

Traffico di Migranti - 14 arresti in Sicilia : sequestrato tesoro di 3 milioni tra ristoranti e cantieri : arresti per Traffico di migranti tra la Tunisia e le coste Siciliane con gommoni veloci. La Guardia di Finanza ha eseguito 14 provvedimenti di fermo nei confronti di italiani e stranieri. I...

