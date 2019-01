E’ la giornata doc dei cannonieri | quanti gol d’autore

ilfogliettone

(Di domenica 20 gennaio 2019) Quattro squilli poderosi di Duvan Zapata sono il braccio armato di un'Atalanta champagne che Gasperini ha rimodellato dopo due anni di grandi prestazioni e di cessioni milionarie e che schianta 5-0 in trasferta un Frosinone che rotola verso la retrocessione. Dopo un inizio mediocre la Dea torna a volare e ora si affaccia alla zona Champions e si prepara ad ospitare in casa la Roma momentaneamente quarta. Ma e' ladoc deiperche' nella spettacolare sfida tra Fiorentina e Sampdoria, finita 3-3, si esaltano con una doppietta l'altro colombiano Muriel, di ritorno da Siviglia, e l'eterno Quagliarella.Pari anche la sfida salvezza tra Spal e Bologna. In attesa del clou Napoli-Lazio e degli impegni di domani di Juventus e Milan reduci dalla Supercoppa, Zapata raggiunge Ronaldo in vetta alla classifica marcatori mentre esce di scena il tenebroso Higuain, non convocato dai ...