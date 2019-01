Denunciate i vicini furbetti L' idea grillina per il reddito

ilgiornale

: RT @LAVonlus: Il maiale purtroppo non è stato salvato, ma ringraziamo ?? quei vicini di casa che hanno chiamato le forze dell'ordine, allert… - foschi67 : RT @LAVonlus: Il maiale purtroppo non è stato salvato, ma ringraziamo ?? quei vicini di casa che hanno chiamato le forze dell'ordine, allert… -

(Di domenica 20 gennaio 2019) La Guardia di finanza sarà in prima linea a controllare che tutto vada bene e che non ci siano truffe. Ildi cittadinanza è ad alto rischio.La legge prevede da due a 6 anni di carcere per chi fornirà documenti falsi. Non comunicare una variazione del patrimonio entro un mese potrebbe costare tre anni di prigione. Il governo ha ben presente che legare il sussidio all'Isee non esclude che si verifichino abusi. L'anno scorso i controlli sulle violazioni Isee sono stati 18.000. La platea del Rdc è di 5 milioni di persone. Il sottosegretario alla presidenza Stefano Buffagni, a l'Intervista di Maria Latella su Sky Tg24, ha spiegato che il controllo verrà dall'interazione tra le varie realtà, quindi, "l'ente locale e il Comune, l'Inps, l'Anpal e anche le segnalazioni che spesso arrivano dal vicino di casa che è invidioso, perché vede quello che sfrutta uno strumento di aiuto, ...