Ancona | disinnesco ordigno bellico | terminata la fase più rischiosa

: Bomba inesplosa ad Ancona: evacuate 12mila persone per le operazioni di disinnesco di un ordigno bellico della Seco… - RaiNews : Bomba inesplosa ad Ancona: evacuate 12mila persone per le operazioni di disinnesco di un ordigno bellico della Seco… - Viminale : On line le info sul piano #evacuazione di prefettura e @ComuneAncona per disinnesco ordigno bellico in stazione… - melissa_jrp : RT @RaiNews: Bomba inesplosa ad Ancona: evacuate 12mila persone per le operazioni di disinnesco di un ordigno bellico della Seconda Guerra… -

(Di domenica 20 gennaio 2019) Adsono state portate a termine la 2ª e la 3ªdi bonifica della bomba d’aereo da 250 libbre ad opera degli esperti del Reggimento genio Ferrovieri di Castel Maggiore dell’Esercito: gli artificieri hanno tagliato la parte posteriore della bomba per togliere il secondo innesco. Il corpo della bomba è privo dei due inneschi e non costituisce più un pericolo: verrà trasportato nella cava di via della Barchetta a Jesi per il brillamento definitivo con una carica d’esplosivo.L'articololapiùMeteo Web.