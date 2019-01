Udinese-Parma | D’Aversa | “Vinto uno scontro diretto | non era semplice”

Gervinho da urlo con l'Udinese - ma il vero segreto dell'Euro-Parma è un altro : A campo aperto l'ivoriano ha pochi rivali al mondo. E' su questo piedistallo - il contropiede - che il Parma espugna la Dacia Arena e vola a 28 punti in classifica, c'è l'Europa League nel mirino,, ...

Serie A - Udinese-Parma 1-2 : Inglese e Gervinho sbancano il Friuli : UDINE - Destini inversi per Udinese e Parma, che iniziano il girone di ritorno in maniera opposta a come avevano chiuso quello di andata. E se questo è un bene per gli emiliani - che sbancano il ...

Il Parma batte l'Udinese 2-1 : A Udine, Parma batte Udinese 2-1, 1-0,, nel secondo anticipo della 20ª giornata del campionato di calcio di Serie A. Gli emiliani sono passati in vantaggio all'11' con Inglese su rigore, ma sono ...

Serie A : Udinese-Parma 1-2 : ANSA, - ROMA, 19 GEN - A Udine, Parma batte Udinese 2-1, 1-0,, nel secondo anticipo della 20/a giornata del campionato di calcio di Serie A. Gli emiliani sono passati in vantaggio all'11' con Inglese ...

Serie A : Udinese-Parma 1-2 : ANSA, - ROMA, 19 GEN - A Udine, Parma batte Udinese 2-1, 1-0,, nel secondo anticipo della 20/a giornata del campionato di calcio di Serie A. Gli emiliani sono passati in vantaggio all'11' con Inglese ...

Serie A - Udinese-Parma 1-2 - Gervinho firma la vittoria : Gli emiliani iniziano il 2019 con una vittoria importantissima in casa dell'Udinese: quinta vittoria esterna per il Parma. Un bel modo per lasciarsi alla spalle la brutta sconfitta contro la Roma. All'...

Pagelle Udinese-Parma 1-2 : highlights e tabellino del match : Pagelle UDINESE PARMA – Ottima vittoria per il Parma in casa dell’Udinese, alla Dacia Arena. Dopo dieci minuti il Var richiama Mazzoleni e gli suggerisce di andare a rivedere un contrasto in area fra Gervinho e De Paul. L’arbitro scegli dunque di concedere un calcio di rigore. Dal dischetto si appresta Inglese che tira mandando […] L'articolo Pagelle Udinese-Parma 1-2: highlights e tabellino del match proviene da Serie A ...

VIDEO Udinese-Parma - Highlights - sintesi e gol della partita. Inglese e Gervinho sorprendono i bianconeri : Il Parma non finisce di stupire e passa anche alla Dacia Arena di Udine con il punteggio di 1-2. I Ducali hanno superato l’esame Udinese grazie ad una prova solida e di qualità Vantaggio dopo circa un quarto d’ora grazie al calcio di rigore procurato da Gervinho, e trasformato da Inglese, ma i bianconeri riescono a stringere i denti e centrare il pareggio ad inizio ripresa con il neo-arrivato Okaka. Pochi istanti e lo stesso Gervinho ...

Diretta Udinese Parma / Risultato live 1-1 - streaming video e tv : Okaka trafigge Sepe! - Serie A - : Diretta Udinese Parma streaming video e tv: orario, probabili formazioni, quote e Risultato live dell'anticipo di Serie A per la 20giornata.

Anticipo serie A - Udinese-Parma 1-2 : 19.54 Il Parma passa 2-1 a Udine. Emiliani subito avanti col rigore di Inglese (11') per il fallo (rivisto al Var) di De Paul su Gervinho. Larsen non finalizza la splendida giocata di De Paul, il pari friulano arriva a inizio ripresa (50') con la percussione del neoacquisto Okaka che segna dopo una serie di rimpalli. Palo di De Paul, poi gran parata di Sepe sullo stesso argentino. Sul corner (68') parte il contropiede micidiale di Gervinho per ...

Inglese-Gervinho - attacco atomico del Parma e blitz sul campo dell’Udinese [FOTO] : 1/13 Andrea Bressanutti/LaPresse ...

Udinese-Parma 1-2 - le pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/13 Andrea Bressanutti/LaPresse ...

DIRETTA Serie A : in campo Udinese Parma 1-2 LIVE : In campo Udinese-Parma 1-2 DIRETTA Udinese-Parma 1-2: gol di Gervinho in contropiede al 69' Udinese-Parma 1-1: al 50' pareggio dei padroni di casa, Serie di rimpalli in area gialloblu', Okaka ...

Udinese-Parma 1-2 La Diretta Gervinho - gol capolavoro : L'Udinese inizia il 2019 davanti al pubblico della Dacia Arena. Gli uomini di Davide Nicola hanno come obiettivo quello di continuare sulla falsa riga del 2018, che li ha visti chiudere il girone di ...