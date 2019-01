tuttosport

: Tav: Buffagni, antistorica - Ultima Ora - ANSA - 1972Conte : Tav: Buffagni, antistorica - Ultima Ora - ANSA - contribuenti : Tav: Buffagni, antistorica - PiemonteBT : Ansa #news #Piemonte: Tav: Buffagni, antistorica -

(Di sabato 19 gennaio 2019) ANSA, - ROMA, 19 GEN - "Condivido l'esigenza di far ripartire i cantieri ma non tutti, soprattutto quelli che non hanno senso. La Tav è diventata simbolo di pro o contro. Quanti km sono stati già ...