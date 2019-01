Strage migranti | la sola pietà di Mattarella e Conte

Salvini : 'Ong recupera migranti - si scordi un porto in Italia'. Ma Conte : sono scioccato per la Strage : Una 'Ong ha recuperato decine di persone. Si scordino di ricominciare la solita manfrina del porto in Italia o del Salvini cattivo. In Italia no'. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ...

Dolore e accuse sulla Strage di migranti a largo di Tripoli : Si moltiplicano le voci della politica a proposito della tragedia consumatasi a largo di Tripoli, dove un gommone è affondato trascinando in fondo al mare la vita di 117 migranti. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con un comunicato stampa diffuso dal Quirinale, ha espresso "profondo Dolore per la morte di oltre cento persone, tra donne, uomini, bambini". Ne dà notizia un comunicato dell'ufficio stampa del ...

Strage migranti - il dolore di Mattarella : 18.18 Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione, ha espresso "profondo dolore per la tragedia che si è consumata nel Mediterraneo con la morte di oltre cento persone, tra donne, uomini, bambini". Ne dà notizia un comunicato dell'ufficio stampa del Quirinale.

Migranti - Conte : scioccato da Strage : 17.21 Sono "scioccato da questa nuova strage" che, con l'affondamento di un gommone, avrebbe portato 117 Migranti alla morte nel Mediterraneo. "Siamo più convinti di prima nel contrastare i trafficanti" Lo ha detto il premier Conte a Matera. "Non avrò pace fino a quando questi trafficanti non saranno assicurati alla Corte penale internazionale",ha aggiunto, promettendo che "quando avrò smesso questo mandato, mi dedicherò al diritto penale per ...

Naufragio vicino alla Libia - è una Strage : 117 migranti morti - tra loro anche donne e bimbi : La Guardia Costiera Italiana riferisce che sul posto non è stata trovata alcuna traccia dell'imbarcazione. A parte i due sudanesi e un gambiano tratti in salvo nella notte da un elicottero della Marina Militare italiana e portati a Lampedusa, non ci sarebbe dunque nessun altro sopravvissuto.Continua a leggere

