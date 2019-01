Shutdown | continua il braccio di ferro tra Trump e i democratici

Continua lo Shutdown USA. Probabile sconfitta della May : Dovesse la pressione dei mercati, o quella politica dei moderati di entrambi gli schieramenti raggiungere un livello sufficiente a riportare le parti al tavolo, una soluzione potrebbe essere ...

Continua lo Shutdown USA. Probabile sconfitta della May : Certo, il dato, per scontato che sia, ricorda a tutti che l'economia europea oscilla sull'orlo dello stallo nel quarto trimestre del 2018, con molto probabilmente l'Italia, ed eventualmente anche la ...

Shutdown in USA potrebbe continuare anche dopo introduzione stato d'emergenza - : La Casa Bianca ha ammonito i repubblicani al Congresso che non dovrebbero aspettarsi una ripresa immediata del lavoro da parte del governo federale, anche se il presidente degli Stati Uniti Donald ...

Stati Uniti - Trump : 'Se lo Shutdown continua non vado al Forum economico di Davos' : Donald Trump non andrà al World Economic Forum di Davos il 22 gennaio , se negli Stati Uniti proseguirà lo stallo sullo shutdown . Lo ha detto il presidente americano, prima di partire per il confine ...

Usa - Trump : 'Se lo Shutdown continua dichiaro emergenza nazionale' | : Dopo l'ennesimo "no" al muro con il Messico dei leader Dem al Congresso, il tycoon interrompe il dialogo e minaccia la misura straordinaria: "Così otterrei un ammontare enorme di fondi". continua lo ...

Usa : Trump - se Shutdown continua non vado a Davos : ... ha annunciato che se dovesse continuare lo shutdown del governo federale, non si recherà a Davos, sulle nevi svizzere, dove è in programma a partire dal 22 gennaio l'annuale Forum dell'economia.

Usa - continua lo Shutdown. Trump abbandona l'incontro con i dem - : Il presidente aveva invitato Nancy Pelosi e Chuck Schumer alla Casa Bianca ma dopo l'ennesimo "no" al muro con il Messico, ha interrotto il dialogo: "Una perdita di tempo". continua quindi lo stallo ...

Trump avverte i democratici : "senza soldi per il muro Shutdown continua" - : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato oggi che gli uffici federali resteranno chiusi fino a quando i democratici non voteranno al Congresso lo stanziamento dei fondi per la ...

Trump : "Lo Shutdown continua fino a che non ci sono i fondi per il muro" : "Stanno aumentando i tassi d'interesse troppo velocemente, pensano che l'economia sia così buona ma ritengo che se ne accorgeranno presto" che non è così, ha affermato. Quanto agli investitori, ...