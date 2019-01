Scuola | nuove regole in Veneto | rigore in classe Dare del lei ai prof e giro di

Roma. Scuola : regolamento supplenze - in arrivo nuove insegnanti : L’Amministrazione capitolina sta mettendo in campo una serie di azioni di sistema con l’obiettivo di sanare il vulnus storico di

Concorso Scuola infanzia : nuove posizioni aperte : Pubblicato il 28 dicembre 2018 sul sito internet del Comune di Milano, il bando di Concorso relativo a 51 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di istruttore dei servizi educativi – categoria C – per l’ambito scuola dell’infanzia. Il termine di consegna della domanda è prevista per il 28 gennaio 2019. I posti messi a selezione nel bando di Concorso scuola infanzia sono subordinati all’esito negativo ...

Bando di Concorso Scuola infanzia : nuove posizioni aperte : Pubblicato il 28 dicembre 2018 sul sito internet del Comune di Milano, il Bando di Concorso relativo a 51 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di istruttore dei servizi educativi – categoria C – per l’ambito scuola dell’infanzia. Il termine di consegna della domanda è prevista per il 28 gennaio 2019. I posti messi a selezione nel Bando di Concorso sono subordinati all’esito negativo della procedura ...