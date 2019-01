calcioweb.eu

: #Mascara sbotta contro lo juventino #Mughini: 'non ti vogliamo a Catania' - CalcioWeb : #Mascara sbotta contro lo juventino #Mughini: 'non ti vogliamo a Catania' -

(Di sabato 19 gennaio 2019) Nelle ultime ore grandi polemiche che riguardano lo: “amare la Juventus è stata la scelta più importante della mia vita, pensa se avessi amato l’Acireale o il Catania…”, aveva dichiarato su Rai 1 scatenando la reazione da parte dei tifosi siciliani. L’ex attaccanteha pubblicato su Instagram una risposta piccata: “Sig.se non era per le tue camicie da Arlecchino ma cu minchia ti conosceva, tu non potrai mai capire cosa significa giocare o tifare per il CATANIA, hai fatto bene a tifare Juve. Uno come te noi non lo”.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articololo: “non tia Catania” CalcioWeb.