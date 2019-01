Luca ed Edith sono stati rapiti | svolta sui ragazzi scomparsi in Burkina Faso

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Luca Tacchetto ed Edith Blais sono stati rapiti - 19 gennaio 2019 - : ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora: Luca Tacchetto ed Edith Blais sono stati rapiti. Bankitalia taglia le stime di crescita , 19 gennaio 2019,

“Edith e Luca sono stati sequestrati” - conferme dal Canada : “Lei è ancora viva” : Il premier canadese Justin Trudeau ha parlato in conferenza stampa. A rafforzare l'ipotesi del rapimento anche il padre del...

Luca Tacchetto ed Edith Blais - per il premier Trudeau la ragazza è viva. Ipotesi rapimento : Di Luca Tacchetto, italiano di 30 anni, ed Edith Blais, 34enne canadese, si sono perse le tracce da metà dicembre, quando si trovavano nel Burkina Faso. Nelle ultime ore ha parlato della giovane canadese il primo ministro Justin Trudeau: “Da quello che sappiamo, sì, Edith è viva”. Il papà di Luca: "Forse rapito per fini politici o economici".Continua a leggere

Burkina Faso caos - si dimette il governo : crescono i timori per Luca Tacchetto ed Edith : Il Burkina Faso è nel caos. E nonostante le rassicurazioni del premier canadese Justin Trudeau, che ieri aveva detto di ritenere che Edith , la connazionale scomparsa con l'architetto padovano Luca ...

Burkina Faso - si tratta per Luca e Edith : 12.40 Sulla sorte di Luca Tacchetto e della canadese Edith Blais, scomparsi in Burkina Faso il 15 dicembre, si fa strada l'ipotesi di un sequestro. Dopo le parole del premier canadese Trudeau, la conferma dal papà di Luca. "Gli inquirenti si stanno seriamente dando da fare e siamo fiduciosi.Pensiamo a un rapimento a fini economici o politici", ha detto Nunzio Tacchetto ai media. La Farnesina ha chiesto il massimo riserbo e attivato tutti i ...

“Luca Turchetto ed Edith Blais sono stati rapiti in Burkina Faso”. Il premier canadese incontra i familiari : “È viva” : Sequestrati. L’italiano Luca Tacchetto e la canadese Edith Blais sono in mano a un gruppo criminale che li ha rapiti durante il loro viaggio in Burkina Faso. Non solo: è già arrivata una richiesta di riscatto e sono in corso tutte le verifiche del caso sull’attendibilità di chi ha contattato le autorità di Roma e Ottawa per trattare il rilascio. È quanto sostiene l’edizione online del Corriere della Sera, che ha sottolineato di ...

Luca Tacchetto ed Edith Blais sono stati sequestrati : «Primi contatti con i rapitori» : I giovani erano svaniti in Burkina Faso. Il padre di Luca: «Gli inquirenti si stanno seriamente dando da fare e siamo fiduciosi. Penso a un rapimento a fini politici o economici»

Burkina Faso - scomparsa Luca Tacchetto. Per il Canada «Edith è viva» : PADOVA «Edith è viva». Lo avrebbe detto il primo ministro del Canada, Justin Trudeau. La notizia, che è stata data dall'agenzia France Presse , riaccende le speranze relative alla sorte di Luca ...

Parla l'imprenditore francese che li ospitò : "Temo il peggio per Edith e Luca" : Robert Giulloteau li aveva ospitati per una notte il 15 dicembre poi l'indomani due giovani sono partiti per visitare un'antica moschea di Bobo-Dioulasso

Burkina Faso : stasera a Vigonza fiaccolata per Luca ed Edith : Padova, 7 gen. (AdnKronos) - Una fiaccolata per Luca ed Edith per le vie di San Vito di Vigonza. E' l'iniziativa organizzata spontaneamente da un gruppo di parrocchiani in programma stasera. La fiaccolata sarà preceduta da una messa celebrata parroco da Don Paolo Benetollo, in programma alle ore 18.

Luca ed Edith avvistati il 22 dicembrea 50 km dal tragitto previsto in Burkina Faso : Di Luca Tacchetto e dell'amica canadese Edith Blais non si hanno più notizie dal 15 dicembre. Sette giorni dopo, i due sarebbero stati visti in un'altra zona rispetto a quella prevista dal loro itinerario

Luca ed Edith sono stati rapiti? Cresce l'apprensione per i due giovani scomparsi : Un imprenditore canadese annuncia una ricompensa per chi fornirà informazioni per trovare i due ragazzi di cui non si hanno...

