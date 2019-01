Il brigatista latitante in Svizzera | Salvini Non mi fa paura

agi

: RT @IlPrimatoN: scovato dalle Iene, torna a parlare l'ex brigatista #Lojacono, da decenni latitante in Svizzera #terrorista #br #Battisti #… - BorderKeroro : RT @IlPrimatoN: scovato dalle Iene, torna a parlare l'ex brigatista #Lojacono, da decenni latitante in Svizzera #terrorista #br #Battisti #… - Xiapile : RT @IlPrimatoN: scovato dalle Iene, torna a parlare l'ex brigatista #Lojacono, da decenni latitante in Svizzera #terrorista #br #Battisti #… - DelgadoSveva : RT @IlPrimatoN: scovato dalle Iene, torna a parlare l'ex brigatista #Lojacono, da decenni latitante in Svizzera #terrorista #br #Battisti #… -

(Di sabato 19 gennaio 2019) "? Lo trovo politicamente allucinante.non me ne fa, non temo possa venire qua". Lo dice Alvaro Lojacono, all'epoca componente delle Brigate Rosse, tuttora ricercato e rifugiato in, in un'intervista esclusiva a 'Le Iene' che andrà in onda domani alle 21,10 su Italia1. Lojacono fu coinvolto nella strage di via Fani a Roma del 1978, nell'omicidio del magistrato Girolamo Tartaglione sempre nel 1978 e nell'uccisione dello studente greco Miki Mantakas, militante Msi, nel 1975. In Italia deve scontare l'ergastolo. È fuggito in Algeria, in Brasile e poi in, dove vive e lavora all'università.Lojacono commenta anche le scelte politiche del ministro dell'Interno, Matteo: "Quando poi qui arrivano notizie 'bloccano le navi', mi viene da dire siete fuori di zucca o cosa?", dice il, precisando che politicamente gli fa. Al contrario, ...