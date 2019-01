Fedez e Silvia Provvedi avrebbero avuto un flirt | Chiara Ferragni smentisce tutto

Blastingnews

: #Gossip #Verissimo #Corona: 'Silvia Provvedi mi tradì con Fedez'. Sui social: 'Quindi il rapper tradì Chiara Ferrag… - BlitzQuotidiano : #Gossip #Verissimo #Corona: 'Silvia Provvedi mi tradì con Fedez'. Sui social: 'Quindi il rapper tradì Chiara Ferrag… - BlitzQuotidiano : Fabrizio Corona: “Silvia Provvedi mi tradì con Fedez”. Sui social: “Quindi il rapper tradì Chiara Ferragni?” Ecco l… - zazoomblog : Fabrizio Corona perde un dente a Verissimo poi ammette: Silvia Provvedi mi ha tradito con Fedez Foto - #Fabrizio… -

(Di sabato 19 gennaio 2019) L'intervista che Fabrizio Corona ha rilasciato a Verissimo il 19 gennaio, ha regalato un interessante spunto di discussione agli appassionati di gossip: durante la chiacchierata conToffanin, l'imprenditore si è lasciato sfuggire che una sua ex fidanzata l'ha tradito con un popolare cantante. I protagonisti deldi cui ha parlato il 45enne, sono: il diretto interessato, però, non ha precisato se quest'ipotetica frequentazione è avvenuta prima o dopo l'arrivo dinella vita del rapper.Corona spiazza tutti: 'mi ha tradito con' Una delle dizioni più interessanti che ha fatto Fabrizio Corona a Verissimo sabato 19 gennaio, è quella che coinvolge una sua ex fidanzata ed un rapper molto famoso. AToffanin che gli chiedeva spiegazioni su alcune cose che ha scritto nel suo ultimo libro riguardo a, ...