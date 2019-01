Cinquant' anni fa il sacrificio di Jan Palach | martire dell' Europa libera

Jan Palach - Cinquant'anni dopo il mondo ricorda i martiri della primavera di Praga : Una folla silenziosa alla quale si unì il resto del mondo, rimasto senza fiato di fronte a quel gesto estremo e a quella voglia di libertà . "La lezione di Jan Palach a chi vorrebbe distruggere l'...

Jan Palach si diede fuoco a Praga Cinquant’anni fa : Il 16 gennaio 1969 fu la prima "torcia umana" a uccidersi per protesta contro la censura e l'occupazione sovietica della Cecoslovacchia, dando inizio a una lunga crisi

Sesso - Sara Manfuso : “è evidente che a 20 anni una donna è meglio - le Cinquantenni hanno perso in partenza” : Sara Manfuso, presidente dell’associazione Io Così, è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici“, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte. Manfuso ha parlato delle polemiche scatenate dallo scrittore francese che ha detto di non riuscire ad amare le donne di 50 anni: “Le cinquantenni troppo vecchie? Lui ha utilizzato un verbo importante, che è il verbo amare. Se ...

Cinquant'anni fa i Led Zeppelin pubblicavano il loro primo album : Ci sono dischi che entrano nella storia del Rock e ci rimangono per sempre: il primo disco dei Led Zeppelin è sicuramente uno di questi casi. Una band miscela blues e rock e l'esplosione di suono che si può ammirare nella copertina del disco. Led Zeppelin, il primo album della band di Jimmy Page, compie oggi 50 anni. L'esordio dei Led Zeppelin Prima di entrare in studio per registrare i brani, i Led Zeppelin iniziarono a farsi conoscere negli ...

Avere Cinquant'anni è sexy : Nel corso di un'intervista il celebre scrittore Yann Moix ha dichiarato che non si innamorerebbe mai di una cinquantenne (ovvero una sua coetanea), perché le donne a quell'età sarebbero per lui troppo vecchie da amare. Le sue parole sono state, inevitabilmente, attaccate duramente anche perché prive di fondamento. Basta darsi un'occhiata intorno per rendersi conto di quante donne over 50 stiano vivendo una seconda ...

5 6 gennaio - Cinquantesima replica per Un barese a New York 3 di Gianni Colajemma - teatro Barium - Bari : teatro Barium – Via Pietro Colletta, 6 – Bari Infoline: 0805617264 - 3935350241 Inizio spettacoli: 18 e 21:00

Michael Schumacher - Cinquant'anni di un campione - FOTO GALLERY : Michael Schumacher compie oggi 50 anni. Un compleanno che trascorrerà insieme alla famiglia nella sua residenza in Svizzera. Ma non ci saranno grandi festeggiamenti, né si potrà pensare a una ricorrenza allegra. Perché, da cinque anni, Michael combatte ogni giorno contro le conseguenze del incidente sulle nevi di Meribel che, in un attimo, ha travolto la sua vita. Sarà un giorno come un altro, lennesimo di un percorso di riabilitazione che non ...

Cinquant’anni da campione : continua a correre - Schumi : “Stiamo facendo il possibile per restargli vicino”, dice la moglie Corinna. La storia di un mito che è sopravvissuto andando a 300 all’ora e festeggia il mezzo secolo dentro un lungo pit-stop di Stefano Ravaglia Al Museo Ferrari di Maranello apre oggi “Michael 50”, una mostra a lui dedicata. Dal circuito di Kerpen (che nel 2020 verrà demolito per farci una miniera di carbone) alle nevi di Meribél, che ...

Fontana - Burri - Guttuso e gli altri : a Palermo in mostra opere degli anni Cinquanta e Sessanta dalle sedi della Banca d'Italia : Ed eccoci al mondo dell'arte: dalla tradizione figurativa, ancora presente nei primi anni Cinquanta, all'astrattismo informale, la collettiva offre la possibilità di apprezzare le composizioni dei ...

My way ha Cinquant'anni : Era stata scritta da Paul Anka, altro mito americano, riprendendo Comme d'habitude di Claude Francois. Ma la voce di Frank Sinatra rese immortale questa canzone, anticiclica rispetto a quanto nel mondo cluturale stava accadendo allora. Sinatra registrò la canzone negli studi di Hollywood. My way, A modo mio, un modo unico, ripreso poi da grandissimi cantanti, da Pavarotti a Presley.

Per anni avrebbe violentato le figlie della compagna nel barese : Cinquantenne arrestato : Un insospettabile imprenditore cinquantenne residente a Bari è stato arrestato nella giornata odierna dalla polizia con la gravissima accusa di corruzione di minore aggravata e continuativa e di violenza sessuale. I fatti di cronaca raccontati sono talmente raccapriccianti e al limite della follia che risultano ostili e difficili da spiegare. L'uomo, per anni, sotto ricatto, avrebbe ripetutamente violentato le piccole figlie della compagna che, ...