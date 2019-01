Calcio | Inter-Sassuolo 0-0 | Serie A 2018-2019 | gli emiliani spaventano i nerazzurri ma

Inter-Sassuolo 0-0 - le pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/25 Claudio Grassi/LaPresse Claudio ...

Calciomercato Inter - Marotta blinda Icardi : 'Resta qui - mancano solo le firme'. Su Godin : 'Ci interessa' : Torna il campionato, ma gennaio è stato e continua ad essere anche il mese del Calciomercato . Così, alla vigilia del terzo anticipo della 20giornata di Serie A, in calendario a Milano tra Inter e ...

Calciomercato - Luka Modric chiude le porte in faccia all’Inter : Luka Modric non sembra essere intenzionato a lasciare il Real Madrid nel breve periodo, l’Inter dovrà farsene una ragione Le parole di Luka Modric riportate oggi da AS, sembrano voler chiudere definitivamente le porte in faccia all’Inter. I nerazzurri hanno da mesi mostrato interesse per il calciatore del Real Madrid, il quale dopo la vittoria di oggi ha chiarito le proprie intenzioni: “Ho ancora un anno e mezzo di contratto e ...

Calciomercato Lazio - interesse Roma per Badelj. Caceres va a Bologna : Calciomercato Lazio – Quello che chiede Inzaghi a Tare è una squadra rinforzata in vista della seconda parte di stagione. Il ds della Lazio, con l’aiuto di Lotito, vuole accontentare il tecnico biancoceleste che, adesso, vuole lottare fino alla fine per un posto in Champions. La Champions League è ormai un obiettivo da raggiungere […] L'articolo Calciomercato Lazio, interesse Roma per Badelj. Caceres va a Bologna ...

Inter-Napoli è stata partita spartiacque per il Calcio italiano : La giusta posizione di De Laurentiis Abbiamo un grande Presidente. Forse l’unico in serie A che crede nella battaglia contro il razzismo. Non è poco. Le sue parole dopo la scandalosa decisione dei giudici sportivi dell’Appello di confermare anche la seconda giornata di squalifica per Kalidou Koulibaly, esprimono il giusto sentimento di indignazione e di collera per questa ingiustizia. Credere che sia la solita “sceneggiata” napoletana sarebbe ...

Calciomercato Juventus : interessa un centrocampista del Lione : Calciomercato Juventus, Ndombele / Oltre ad Aaron Ramsey, la Juventus è alla continua ricerca di nuovi innesti per poter dominare in modo incontrastato la Serie A. Il nome nuovo sul taccuino del club bianconero è quello del classe ’96 Tanguy Ndombele, accostato da diverso tempo anche al Manchester City. Il franco-congolese è attualmente in forza al Lione e secondo ‘Sky Sport’ nei prossimi giorni il direttore sportivo ...

Inter : Spalletti mette il like all'esclusiva di Calciomercato.com su Barella : L'uruguaiano verrebbe preso in sinergia tra Inter e cagliari

Calciomercato Inter - Barella vicinissimo all’Inter : tutte le cifre dell’affare : Calciomercato Inter – Nicolò Barella è a un passo dal club milanese. Nonostante le entrate davvero esigue per questa sessione invernale di mercato, Beppe Marotta continua a lavorare in vista della prossima stagione. Dopo aver praticamente concluso un vero e proprio capolavoro ottenendo il sì di Diego Godin, difensore centrale dell’Atletico Madrid, a parametro zero, […] L'articolo Calciomercato Inter, Barella vicinissimo ...

Barella all'Inter/ Calciomercato - accordo vicino col Cagliari : la "chiave" è Nandez : Barella all'Inter: ultime notizie di Calciomercato. accordo vicino col Cagliari: la "chiave" per chiudere l'operazione è Nandez del Boca Juniors

Calciomercato Inter - Wanda Nara : 'Icardi rinnova. Nessuna distanza - va tutto bene' : Altra puntata della telenovela legata al rinnovo di Mauro Icardi con l' Inter , con protagonista anche la moglie e agente del capitano nerazzurro Wanda Nara . Questa volta però, niente frecciatine o ...

Calciomercato Inter : ufficiale Braz o - andrà in prestito al Chievo : Con il Brasile "dei grandi", Brazão si è potuto allenare al fianco di Ederson e Alisson, probabilmente due degli attuali Interpreti migliori al mondo tra i pali. L'esperienza è andata bene, anche se ...

Calciomercato amarcord - 'Affaracci' : l'Inter e Sforza - il regista ricordato per un film - non suo - : ... dato che nel 2012, da tecnico del Grasshoppers, conosce anche il tunnel della depressione , con la paura del fallimento che lo assale fino a indurlo a uscire dal mondo del calcio per un paio d'anni. ...

Calciomercato Inter/ Ultime notizie - affare fatto col Cruzerio per Brazao! : Calciomercato Inter, Ultime notizie: i nerazzurri hanno ormai preso Brazao che sarà parcheggiato al Chievo. Si complica la pista Pedrinho del Corinthians.

Calciomercato Inter - Brazao prossimo alla firma : i dettagli dell’affare : Calciomercato Inter – Non del tutto fermo il Calciomercato del club nerazzurro a gennaio. Un giocatore in entrata in questa finestra di contrattazioni in atto nel corso di questo mese sembra essere ormai prossima. Dopo settimane in cui si sono susseguiti contatti con il Cruzeiro da una parte e colloqui con il Chievo dall’altra, sembra […] L'articolo Calciomercato Inter, Brazao prossimo alla firma: i dettagli dell’affare ...