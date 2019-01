Bimba rom di 20 mesi scomparsa nella periferia di Cagliari | i genitori fermati per

Bimba rom scomparsa a Cagliari - genitori fermati per omicidio : Svolta nelle indagini sulla scomparsa della piccola Esperanza, una Bimba rom di venti mesi di cui non si hanno più notizie dal 23 dicembre, giorno in cui il furgone della sua famiglia è stato distrutto da un incendio alla periferia di Cagliari. Il padre e la madre, due 28enni, sono stati fermati dalla Squadra mobile per omicidio.Inizialmente si pensava che la Bimba fosse morta nel rogo, ma in quello che restò del mezzo non ...

Bimba rom scomparsa - fermati i genitori : 11.43 Sono stati fermati i genitori di una Bimba rom di 20 mesi, scomparsa dal 23 dicembre,quando andò a fuoco il furgone della sua famiglia, alla periferia di Cagliari. Si pensò che la piccola fosse morta nel rogo, ma nel mezzo non se ne trovarono tracce. I genitori parlarono di un sequestro da parte di un gruppo di stranieri. Le loro dichiarazioni non hanno però trovato alcun riscontro. La coppia era fuori dal furgono insieme ad altri 4 ...

Perde il controllo degli sci - Bimba romana di 9 anni muore in Val di Susa : era con il papà : Ha perso il controllo degli sci ruzzolando sulla pista per una cinquantina di metri fino al terribile urto contro una barriera frangivento. L'impatto è stato fatale a una bambina di 9 anni, Camilla ...

Roma - Bimba di 5 anni muore soffocata da rustico al wurstel : Per una famiglia Romana residente nel quartiere Fidene il Natale avrà un sapore amarissimo. La moro Matilda, cinque anni appena, è morta giovedì 20 dicembre per una fatalità terribile. L bambina è morta soffocata per aver ingerito un rustico al wurstel, un panino acquistato assieme alla famiglia presso il centro commerciale “Porta di Roma”. La tragedia è accaduta lo scorso lunedì e giovedì scorso la piccola è morta dopo che i sanitari presso il ...