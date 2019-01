«Bacio a Salvini? Sì | ci dà i soldi» Ma il rione accusa | sei un traditore

Legittima difesa - Salvini : “Entro il mese di febbraio il parlamento approverà la legge”. Poi i Bacioni ai detrattori : “In molti mi state chiedendo quando il parlamento approverà la legge sulla Legittima difesa, dopo anni di chiacchiere: entro febbraio. L’obiettivo è che il sacrosanto diritto alla Legittima difesa dei cittadini per bene, dei commercianti, degli imprenditori, degli agricoltori per bene sarà riconosciuto dalla legge italiana entro il mese di febbraio. Il mestiere del rapinatore sarà un pò più difficile e rischioso” Lo ha detto in ...

Boschi e Salvini - saluto con Bacio alla cena trasversale di Annalisa Chirico : ... ad esempio, ha seguito dall'inizio Fino a Prova Contraria, il movimento che ieri ha lanciato lo slogan 'più giustizia più crescita': in un momento in cui l'economia rallenta noi diciamo che la ...

Maria Elena Boschi e Salvini - il saluto con un Bacio alla cena : ... ad esempio, ha seguito dall'inizio 'Fino a Prova Contraria', il movimento che ieri ha lanciato lo slogan 'più giustizia più crescita': in un momento in cui l'economia rallenta noi diciamo che la ...

Boschi e Salvini - saluto con Bacio alla cena trasversale di Annalisa Chirico : ... ad esempio, ha seguito dall'inizio Fino a Prova Contraria, il movimento che ieri ha lanciato lo slogan 'più giustizia più crescita': in un momento in cui l'economia rallenta noi diciamo che la ...

Crozza : “Salvini è l’Arturo Brachetti del Viminale”. Poi indossa i panni del ministro : “Un Bacione agli artigiani della Finanza” : Maurizio Crozza, nella prima copertina del 2019 di Che Fuori Tempo Che Fa, di Fabio Fazio, su Rai1, ha vestito i panni del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, cioè “l’Arturo Brachetti del Viminale”che “cambia divisa delle forze dell’ordine a una velocità sorprendente”. “Mi vesto anche da pompiere, da Guardia costiera, da bersagliere, da finanziere. No, da Finanziere meglio di no o dovrei ...

Salvini : porti rimangono chiusi e sbarchi a zero - Bacione a Baglioni : Roma – “A letto tardi e in piedi presto, un po’ stanco ma felice. I nostri porti rimangono chiusi, gli sbarchi sono a zero e gli Italiani non pagheranno un euro per altri nuovi arrivi, l’Europa invece si prendera’ (con ritardo) le centinaia di immigrati che aveva promesso di accogliere dall’Italia dalla scorsa estate. La battaglia contro scafisti, trafficanti e Ong dei furbetti continua! #dalleparoleaifatti ...

Baglioni lo attacca sui migranti e Salvini lo zittisce con un Bacio : "Sui migranti una farsa" parola di Claudio Baglioni ma Matteo Salvini non spreca molte parole e con un post mattutino gli risponde con un "dolce": un bacione a Baglioni.Dopo la "rissa giamaicana", per l'accordo chiuso sulla distribuzione dei migranti sulle due navi Ong, passa la notte con il premier Giuseppe Conte per rasserenare l"atmosfera.Appena sveglio "inforca" la tastiera e scrive un post per rimarcare la sua posizione, accettando quanto ...

'Bacioni' - nutella e i 49 milioni : botta e risposta social tra Salvini e J-Ax : Ad attaccare per primo è stato l'artista, che in un'intervista al Corriere della sera aveva detto: ' Sogno un mondo senza Salvini '. Il leader della Lega oggi ha linkato la dichiarazione sul suo ...

J-Ax : 'Sogno un mondo senza Salvini'. Il ministro : "Doppio Bacione" - : Nuovo battibecco tra il cantante e il vicepremier. Sul tema dei migranti il rapper, in un'intervista, ha attaccato il leader della Lega che ha risposto sui social

J-Ax : "Sogno un mondo senza Salvini". Il ministro : “Doppio Bacione” : J-Ax: "Sogno un mondo senza Salvini". Il ministro: “Doppio bacione” Nuovo battibecco tra il cantante e il vicepremier. Sul tema dei migranti il rapper, in un’intervista, ha attaccato il leader della Lega che ha risposto sui social Parole chiave: ...

J-Ax attacca Salvini. E lui lo zittisce con due Bacioni : Non si ferma lo scontro tra J-Ax e Matteo Salvini. Che tra i due non scorra buon sangue non è certo una novità, anzi. I due si sono spesso piccati a distanza, esplicitando pubblicamente la divergenza di vedute in campo politico e non solo.Solo qualche giorno prima, era il 6 dicembre, il rapper aveva accusato Salvini di "creare solo emergenze". E polemiche enormi erano sorte al tempo del lancio del video di Vorrei ma non posso, dove Fedez (che ha ...

Il 2018 di Salvini sui social prima del contratto di governo : dai ‘Bacioni ai rosiconi’ ai moniti al M5s. Il blob : “Un bacione”, “Video choc!”, “Cotoletta e cachi per i bimbi”, “prima gli italiani”, “Vi voglio bene amici”, “È finita la pacchia”. Immergersi in quella congerie debordante e straniante che è la pagina Facebook di Matteo Salvini è come tuffarsi in una padella sfrigolante di sugna e di benzina: si inizia con un post mellifluo quasi da Sandro Bondi , si continua con una foto di cibarie assortite, si prosegue con un filmato truce contro ...

Salvini : spettacolare Roma dal cielo - un Bacio anche a chi insulta : Roma – “Roma dal cielo, spettacolo. Vi voglio bene Amici miei, e anche a chi odia e insulta mando un bel bacione”. Lo scrive su twitter Matteo Salvini, che posta una foto. L'articolo Salvini: spettacolare Roma dal cielo, un bacio anche a chi insulta proviene da RomaDailyNews.