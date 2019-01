«A largo della Libia morte 117 persone» Solo 3 naufraghi recuperati e soccorsi

«A largo della Libia morte 117 persone» : I migranti che si sono salvati sono rimasti in acqua tre ore prima di essere avvistati. Recuperati da un elicottero della Marina italiana e portati a Lampedusa

Naufragio a largo della Libia : 117 morti. Anche donne e bambini : Un'altra tragedia immane. Sono 117, secondo i superstiti, le vittime del tragico Naufragio verificatosi ieri al largo della Libia. Lo riferisce L'Organizzazione internazionale per le migrazioni che ha ascoltato i tre naufraghi - due sudanesi e un gambiano - trasferiti e curati a Lampedusa. Hanno riferito, spiega il portavoce dell'Oim, Flavio Di Giacomo, di essere partiti giovedì in 120 su un gommone che si è sgonfiato dopo circa ...

Terremoto - scossa di magnitudo 3.6 nel basso Tirreno : epicentro al largo della Calabria - nel piano di Wadati-Benioff : 1/5 ...

Sci alpino - le pagelle azzurre della settimana : Stefano Gross e Riccardo Tonetti sorprendono - Lara Della Mea continua a farsi largo : Fine settimana dedicato allo slalom, quello appena concluso. La Coppa del Mondo di sci alpino 2019, al maschile ed al femminile, ha fatto tappa in Croazia, per l’appuntamento di Zagabria. Per i nostri colori non sono arrivati risultati particolarmente scintillanti, ma gli spunti non sono mancati. Andiamo, quindi, a consegnare la pagelle ai nostri atleti dopo la due-giorni croata, tra chi ha stupito, chi ha deluso, e chi ha dato nuove ...

Sanremo 2019 : largo ai giovani - cast all’insegna della contemporaneità : Sono stati annunciati nel corso delle due serate di Sanremo giovani i 24 Campioni che si esibiranno nella Kermesse canora sanremese sul palco dell’Ariston dal 5 al 9 febbraio 2019. Un cast che strizza l’occhio alla contemporaneità e agli streaming su spotify senza dimenticare alcune star storiche della musica, che pure hanno saputo rinnovarsi. Paola Turci – L’ultimo ostacolo Simone Cristicchi – Abbi cura di me Zen ...

Russia : fortissima scossa di terremoto a largo della Kamchatka - lanciato allarme tsunami : Una potente scossa di terremoto è stata registrata oggi 20 dicembre 2018, esattamente alle 18.01 italiane (05.01 del 21 dicembre all'epicentro), sull'estrema Russia orientale, a largo...

Migranti : 11 morti su una barca al largo della Spagna : ANSAmed, - ROMA, 20 DIC - Almeno undici Migranti sono morti e 33 sono sopravvissuti nel Mare di Alboran, al largo delle coste spagnole. Lo riferisce El Pais. Il 'Salvamento Marítimo', l'organizzazione ...

Migranti - almeno 12 morti in un naufragio al largo della Spagna - : Secondo quanto riporta la Croce Rossa almeno 31 persone sono state salvate dalle organizzazioni statali di soccorso marittimo. L'imbarcazione era partita dal Marocco lo scorso 18 dicembre