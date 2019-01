Trova portafoglio e restituisce 800 euro | assunto

Disoccupato Trova portafoglio con 900 euro e lo riconsegna : il proprietario lo fa assumere nella sua azienda : Avrebbe potuto tenere per sé il portafoglio. Invece lo ha consegnato al sindaco, che ha rapidamente rintracciato il proprietario, dirigente di un’azienda, ed è stato assunto. È successo a Cartigliano, paese di 3.800 anime in provincia di Vicenza, dove il gesto di un Disoccupato originario del Marocco non è passato inosservato. Omar Chamkou, 59 anni, senza lavoro da sei anni, domenica 13 gennaio stava passeggiando lungo la riva del fiume ...

Rivarolo - profughi Trovano portafoglio e rintracciano il proprietario che li ringrazia su Facebook : "Attivi e gentilissimi" : "Caccia al tesoro" alla vigilia di Natale: i ragazzi ospiti dell'hotel Europa sono risaliti a chi l'aveva smarrito tramite una carta di credito

Lecce - Trova per strada un portafoglio e lo porta in questura : all’interno c’erano 1650 euro : È accaduto a Lecce, protagonista una donna di 33 anni del posto che ha trovato il portafoglio mentre passeggiava nella centralissima Piazza Mazzini e lo ha portato in questura. Nel portafoglio c'erano 1650 euro quasi tutti in banconote da 50 euro: i poliziotti hanno rintracciato il proprietario.Continua a leggere

Bologna. Migrante Trova portafoglio con 180 euro e lo consegna alla Polizia Locale : Un giovane richiedente asilo ha trovato a terra un portafoglio con dentro documenti, carta di credito ricaricabile e 180 euro