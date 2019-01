Lazio | offerta del Celta per Durmisi

calciomercato

: Aumenta il numero di veicoli per il car sharing a Roma. In quattro anni l’offerta è quasi raddoppiata: oggi sono 2.… - Agenzia_Dire : Aumenta il numero di veicoli per il car sharing a Roma. In quattro anni l’offerta è quasi raddoppiata: oggi sono 2.… - JaynaRDaviskz : Maglia Calcio Indossata Allievi Lazio 2014-15 Macron XL - - lazio_magazine : RT @roma_magazine: SKY - Psg, offerta allo Zenit di 35 milioni per il centrocampista Paredes -

(Di venerdì 18 gennaio 2019)vuole spazio ed è pronto a lasciare la. Come scrive la Gazzetta dello Sport , sul laterale dellac'è il forte interesse delVigo , che lo vuole in prestito. Lotito , però, non ha ancora dato il suo ok.