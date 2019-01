I capelli sale e pepe non fanno più paura

Grande Fratello - la madre di Giulia Salemi fa un rito propiziatorio per far innamorare Monte. Come? Mescola una sigaretta di lui - dei capelli di lei e dei peli pubici di Cecilia Rodriguez : Dopo il lungo tira e molla amoroso tra Giulia Salemi e Francesco Monte, nella casa del Grande Fratello Vip, c’era bisogno di un rito magico per farli innamorare. Detto, fatto. Durante la puntata di Casa Signorini ci ha pensato Fariba Tehrani, la bella mamma della Salemi, novella Otelma, ha celebrato di fronte ad uno stupefatto Signorini un rito propiziatorio con tanto di fuoco e fiamme sul tavolino del salotto. Da un sacchettino di plastica la ...