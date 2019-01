Furti e rapine | smantellata la gang del rione Traiano | 17 colpi in sei mesi

Furti e rapine in Campania : 12 arresti dopo indagini su morte del carabiniere Reali - : I carabinieri della compagnia di Caserta hanno dato esecuzione a 6 custodie cautelari in carcere e 6 agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, emesse dal Tribunale di Santa Maria Capua ...

Achille Lauro svela il suo passato tra spaccio - rapine a mano armata e Furti di motorini : "Da una vita che la vita me l'arrangio io / Ho avuto 30 motorini , neanche uno mio". E' questa una delle rime più popolari ed emblematiche della carriera di Achille Lauro , rapper e cantante capitolino che prenderà parte alla prossima edizione del festival di Sanremo. Una rima che non lascia spazio all'immaginazione e tantomeno alla finzione, perché quella raccontata nei testi di Lauro non é altro che la realtà del suo tortuoso percorso ...

PESCARA : DIMINUISCONO Furti E RAPINE MA CRESCE LA PAURA - PIU' ARMI IN CASA : L'area di risulta è stata spesso al centro dell'attenzione per via di alcuni fatti di cronaca giudiziaria, come il caso della donna violentata ai giardinetti, anche in questo caso con manifestazioni ...