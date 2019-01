Due incendi ad Aosta

Incendio in abitazione a Pescara Colli - morti per l'esalazioni Due anziani coniugi : Pescara - Due coniugi, di 83 e 78 anni, sono morti a causa delle esalazioni prodotte da un Incendio che si è sviluppato nella loro abitazione, nella zona Colli di Pescara. I corpi dei due sono stati trovati sul pavimento della cucina. Le fiamme, secondo i primi accertamenti, sarebbero partite dal materasso di una camera da letto e non avrebbero interessato il resto della casa, una villetta, ma i fumi hanno rapidamente invaso le altre ...

Coira : incendio intenzionale - muore uomo e Due figli :

Due incendi nel giro di poche ore a Remanzacco : I vigili del fuoco volontari di Cividale sono intervenuti dalle 23 di ieri sera fino alle 4 di stamattina in via Premariacco 5 a Remanzacco , per un incendio che ha coinvolto un locale adibito a ...

Duecento gli ettari in fumo per un incendio sul Monte Martica [FOTO] : 1/18 Maurizio Borserini/LaPresse ...

Incendi in Valtellina : salvati Due alpinisti : Il forte vento continua ad alimentare gli Incendi in Valchiavenna. Dal Comune di Samolaco (Sondrio) ora l’emergenza è anche a San Giacomo Filippo, nella zona del santuario della Madonna di Gallivaggio. Impegnati dal primo pomeriggio di oggi i Vigili del i’Fuoco del distaccamento di Mese con i volontari di Campodolcino e i volontari della Protezione Civile per spegnere le fiamme in Val d’Avero sopra l’abitato di Lirone, in ...

Incendio nella notte a San Quirino : Due intossicati : Due persone sono state ricoverate in ospedale questa notte per intossicazione da fumo. L'allarme è scattato a mezzanotte e mezza in via Napoleone Aprilis , a San Quirino , in un alloggio dove è ...

Il 2018 di San Giacomo di Roburent e Artesina si è chiuso con Due incendi - FOTO - : Ultime ore del 2018 movimentate per la squadra AIB di Frabosa Soprana, chiamata a un duplice intervento nella serata di San Silvestro. Alle 19, infatti, è stato segnalato un incendio in un'area ...

Assalto con le ruspe a un portavalori nel Barese - incendiati Due mezzi - : Un commando armato è entrato in azione vicino a Mellitto, lungo la Strada Statale 96. Gli assalitori hanno bloccato il furgone e hanno ritardato l'arrivo delle forze dell'ordine incendiando due mezzi ...

Botti - gravi un ragazzo e una donna. Due uomini perdono una mano. A Napoli 37 feriti. Incendi a Fiumicino : Nonostante i divieti, non sono mancati come sempre a fine anno incidenti causati dall'uso dei Botti. Una donna di 36 anni è ricoverata in condizioni molto gravi all'ospedale Rummo...

Bus per disabili incendiati a Partinico - l'Ast mette a disposizione Due mezzi : "Ci che accaduto a Partinico gravissimo e non potevamo rimanere sordi all'appello del presidente frll'Ars Gianfranco Miccich , il quale ha invocato il massimo impegno della politica e di tutte le istituzioni. Per questo, l'Ast metter a disposizione del comune di Partinico i mezzi necessari per continuare ad assicurare il servizio, fino a quando lo stesso non si munir ...

Incendio alla periferia di Parigi - 3 morti : tra le vittime Due bambine di 3 e 7 anni : La tragedia si è consumata nella serata di giovedì in un appartamento a Bobigny, capoluogo del dipartimento della Senna-Saint-Denis, periferia nord di Parigi. L’Incendio ha causato la morte di tre persone, due bambine e una ragazza di venti anni. Si contano anche dei feriti di cui tre in gravi condizioni.Continua a leggere

