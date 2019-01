Decretone | Conte convoca segretari generali Cgil | Cisl e Uil

Cgil - Cisl e Uil da Conte sul Decretone : 14.52 Il premier Conte ha convocato i segretari Cgil , Cisl e Uil, Camusso, Furlan e Barbagallo a Palazzo Chigi aslle 17. Al centro dell'incontro, il decretone dopo il via libera del Cdm su reddito di cittadinanza e quota 100. "Il decreto ha bisogno di profonde correzioni. Il nostro giudizio sulla Manovra non cambia: resta insufficiente su crescita, investimenti, infrastrutture e lavoro", spiega Furlan. I sindacati hanno proclamato una ...

Decretone - Di Maio su rischio fiducia : “Perché opposizioni dovrebbero fare ostruzionismo?” Conte : “Mai prova di forza” : “Se escludiamo l’ipotesi di mettere la fiducia in Parlamento? Questo governo non ha mai inteso il voto di fiducia come è un gesto di prepotenza rispetto al Parlamento. Siamo ricorsi a questo voto quando era necessario”. A rivendicarlo, nel corso della conferenza stampa sul decreto per reddito di cittadinanza e quota 100, il premier Giuseppe Conte, parlando in conferenza stampa a Palazzo Chigi. “Non credo ci sarà ...