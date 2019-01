Aggressione a Bettarini jr - condanne fino a 9 anni : Milano, 18 gen. , AdnKronos, - Il gup di Milano Guido Salvini ha condannato tutti e quattro gli imputati per l'Aggressione ai danni diNiccolò Bettarini accoltellato lo scorso luglio davanti alla ...

Aggressione Bettarini - condanne fino a 9 anni per tentato omicidio : Lo scorso primo luglio il figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura è stato aggredito e accoltellato fuori dalla discoteca Old Fashion di Milano.Niccolò è stato trasportato d'urgenza in ospedale e si è dovuto sottoporre ad un intervento. Dopo alcuni giorni in clinica e la riabilitazione, Bettarini jr è tornato alla vita di tutti giorni. E oggi per lui arriva quello che aspettava dalla scorsa estate per poter tornare sere. Oggi, infatti, è ...

Niccolò Bettarini - chiesto un milione di euro di risarcimento per Aggressione. Rinuncerà in caso di condanna : Un milione di euro di risarcimento e 500mila da dare subito, come provvisionale. È la cifra chiesta oggi in tribunale dal legale di Niccolò Bettarini, figlio del calciatore Stefano e dell’ex moglie Simona Ventura, parte civile in aula dopo l’aggressione subita a Milano lo scorso primo luglio. A processo (con rito abbreviato), per aver preso a calci e pugni il 20enne e per averlo ferito con delle coltellate fuori da una discoteca, ...

Aggressione figlio Bettarini - Niccolò : Picchiato perchè volevo solo aiutare un amico : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

L'Aggressione a Niccolò Bettarini - un imputato ammette : «L'ho colpito con una coltellata» : È arrivata, dopo mesi di silenzi, la prima ammissione, anche se parziale rispetto alle accuse, nel processo abbreviato ai quattro aggressori di Niccolò Bettarini , il figlio della conduttrice tv ...