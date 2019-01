A Sanremo amore fa rima con rancore

Manuela Villa a Vieni da me/ 'Su Sanremo ho messo una croce. Amore? Vado a corrente alternata' : Manuela Villa sfoglia l'album di famiglia nello studio di Vieni da me: da Sanremo alla vita privata con le confessioni sul suo amore.

Simone Cristicchi : «Il brano che porterò a Sanremo sarà una preghiera d’Amore universale ed una dichiarazione di fragilità» : Dueffel Music Srl). L’album, disponibile dal 1° febbraio in pre order, oltre a racchiudere le canzoni più celebri del cantautore romano, conterrà anche due inediti tra cui “Abbi cura di me”, il brano con cui Simone Cristicchi sarà in gara al 69° Festival di Sanremo diretto dal Maestro Roberto Rossi. «Nei versi della canzone, ricorre il tema millenario dell’accettazione, della fiducia, dell’abbandonarsi all’altro da sé, che sia esso un ...

Anna Tatangelo - Sanremo 2019 - tra amore e musica si riparte da zero : La cantautrice di Sora è all'ottava presenza sul palco dell'Ariston: sentiamo parlare di lei da così tanto tempo da non ricordarci più quanti anni ha, pochi,. Baglioni però l'ha scelta per rassicurare:...

Zen Circus a Sanremo 2019 con L'amore è una dittatura : Gli Zen Circus sbarcano a Sanremo 2019. Il gruppo pisano composto da Andrea Appino, Karim Qqru, Massimiliano "Ufo" Schiavelli e Francesco Pellegrini venne fondato nel 1994 ed è alla prima partecipazione al Festival della Canzone Italiana.[in aggiornamento]prosegui la letturaZen Circus a Sanremo 2019 con L'amore è una dittatura pubblicato su TVBlog.it 20 dicembre 2018 22:07.

I Mescalina con “Chiamami amore adesso” arrivano in radio e in finale a Sanremo Giovani 2018 : Da venerdì 7 dicembre in radio “Chiamami amore adesso”, singolo della band campana Mescalina, in gara a Sanremo Giovani 2018. “Chiamami amore adesso” – musica e parole dei Mescalina, prodotto dal Maestro Umberto Iervolino – è un brano dal genere definito dal pubblico “Porno-Pop” e spiegato correttamente, da Luca Barbarossa durante la puntata di radio 2 Social Club del 27 Novembre scorso, con il seguente esempio “è come quelle riviste che compri ...

