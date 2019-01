Roma | 8 persone in manette a seguito controlli contro illegalità e abusivismo

A Roma sono state arrestate 15 persone per traffico illecito di rifiuti : A Roma sono state arrestate 15 persone accusate di traffico illecito di rifiuti. I carabinieri hanno anche sequestrato 25 autocarri per il trasporto di rifiuti e in totale 57 persone sono state indagate nell’ambito dell’operazione “Tellus”. Ha scritto Repubblica, che i carabinieri

Due scosse di terremoto in Emilia Romagna - la prima più forte di Magnitudo 4.6. Epicentro a 11 km da Ravenna. Paura tra la popolazione - gente in strada. Non ci sono danni a persone o cose : Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in Emilia Romagna poco dopo la mezzanotte del 15 gennaio con Epicentro ad 11 km ad est di Ravenna ad una profondità di 25 Km....

Roma - potenziato il piano freddo : accoglienza per 1533 persone : Roma Capitale ha attivato nuove strutture per l’accoglienza delle persone senza fissa dimora: sono quindi disponibili 80 posti tra le strutture aperte presso la Stazione Termini, presso la Stazione Tiburtina e presso la Casa di Riposo di Roma Tre. Resteranno inoltre aperte le Stazioni della Metropolitana di Piramide e Flaminio. Questi posti si aggiungono al piano freddo messo a punto dall’Amministrazione capitolina e operativo già ...

Roma : Polizia sequestra 8 chili di droga e arresta 3 persone : Roma – Due perquisizioni in due appartamenti in via Francesco Maratti e via Corleone, a Roma, hanno portato gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Casilino, impegnati in una vasta operazione finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, in collaborazione con le unita’ cinofile della Questura di Roma, al sequestro di oltre 8 kg di hashish. Al primo indirizzo una donna di origine marocchina, di 57 anni, ...

Roma : picchiato per cellulare e qualche euro - 5 persone in manette : Roma – Lo hanno rapinato e malmenato per impossessarsi del suo telefono cellulare e pochi spiccioli. E’ accaduto ieri pomeriggio a Roma in via Gioberti angolo via Giolitti nel quartiere Esquilino ai danni di uno straniero. Sono 5 gli stranieri, arrestati dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Viminale, Esquilino e Castro Pretorio che, notata la scena sono immediatamente intervenuti bloccando i malviventi. Uno ancora ...

Roma : Carabinieri notano scambio droga e arrestano 3 persone : Roma – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia RomaCentro hanno arrestato tre persone, due cittadini cinesi di 30 anni e un cittadino delle Filippine 33enne, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. i Carabinieri, in transito in via Casilina, hanno notato nei pressi di un hotel i due cittadini cinesi mentre si avvicinavano ad una monovolume con il 33enne filippino alla guida, e gli cedevano ...

'Ci sono persone in schiavitù anche a Roma' - così Papa Francesco - : Roma, 31 dic., askanews, - 'Dobbiamo fermarci, fermarci a riflettere con dolore e pentimento perché, anche durante quest'anno che volge al termine, tanti uomini e donne hanno vissuto e vivono in ...

Torre Annunziata - Litigio per futili motivi - gambizzate due persone in una pescheria di via Roma : Un Litigio finito nel sangue. E' quello che è accaduto stasera, 30 dicembre, intorno alle ore 20,00 nella pescheria O' Vangelista di via Roma, di fronte il mercato ortofrutticolo di Torre Annunziata. ...

Il terremoto di oggi a Roma : avvertito da milioni di persone - risentimento sismico del 4° grado Mercalli : tanta paura [MAPPE e DATI] : 1/12 ...

Terremoto - scossa a est di Roma : “Nessun danno a persone e cose” : “La Sala Operativa Regionale comunica che non si segnalano danni a persone o cose, ma solo tanto spavento tra la popolazione, per la scossa di Terremoto di magnitudo 3.2 con epicentro tra Gallicano nel Lazio e Colonna e che ha interessato anche la zona Est di Roma. Il sisma – registrato alle 00.52 – ha avuto come epicentro la zona di Gallicano nel Lazio ad una profondità di 10 chilometri ed è stato chiaramente avvertito dalla ...

Roma : direzione Venezia con dosi droga addosso - due persone in manette : Roma – Da tempo, a Roma, li tenevano d’occhio gli investigatori del commissariato Torpignattara e del Reparto Volanti. Quando li hanno visti parlottare fra loro, davanti al pullman diretto a Venezia con una borsa in mano, li hanno fermati per un controllo. Sebbene i due abbiano tentato di scappare e di abbandonare la borsa sotto una panchina, nell’estremo tentativo di nasconderla, i poliziotti li hanno bloccati poco ...

Roma - falsa vendita di prodotti per celiaci : misure cautelari per cinque persone : Attestavano la falsa vendita di prodotti per celiaci a soggetti inesistenti, riuscendo così a ottenere rimborsi spese. Sono state eseguite dai Nas di Roma – in collaborazione dai comandi provinciali di Roma e Frosinone e dal Nas di Latina – misure cautelari, emesse dal gip del Tribunale di Roma, a carico di 5 titolari e responsabili legali di alcune rivendite di integratori alimentari per soggetti affetti da celiachia, ritenuti ...

Roma : 5 persone in manette dopo controlli Tor Bella Monaca Tor Vergata : Roma – Lo scorso fine settimana, i Carabinieri del Gruppo di Frascati, unitamente a personale del Nucleo Cinofili di Roma – Santa Maria di Galeria e del Nucleo Elicotteri di Pratica di Mare, hanno eseguito una massiccia attivita’ di controllo tra Tor Bella Monaca e Tor Vergata. In manette sono finite 5 persone. Le mirate perquisizioni hanno permesso ai Carabinieri anche sequestrare 300 dosi di cocaina e circa 31.000 euro, ...

Sondrio - auto contRomano sulla statale 38 : sei persone muoiono in un frontale : Sei persone sono morte rimanendo coinvolte in un terribile incidente avvenuto in provincia di Sondrio. Lo scontro frontale è accaduto ieri sera lungo la statale 38 dello Stelvio, in Valtellina, in territorio di Cercino, provincia di Sondrio. Secondo le prime ricostruzioni un’auto avrebbe imboccato contromano l’innesto della provinciale Valeriana con la variante di Morbegno, percorrendo 500 metri e scontrandosi con un’altra ...