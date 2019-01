Napoli | gara di solidarietà per nonna Clara | ' Grazie per tutto il vostro affetto'

Dl Sicurezza - Luigi de Magistris concede ai richiedenti asilo l’iscrizione all’anagrafe di Napoli. “Così sono garantiti i diritti” : Lo aveva annunciato e così ha fatto. Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha disposto l’iscrizione all’anagrafe comunale per i migranti in possesso di permesso di soggiorno temporaneo per richiedenti asilo, decidendo così di non applicare l’articolo 13 del decreto Sicurezza. Proprio il primo cittadino del capoluogo campano, insieme con il collega di Palermo, Leoluca Orlando, erano stati tra i primi sostenitori della ...

Il Napoli cerca i quarti di Coppa Italia contro il Sassuolo : la gara su Raiuno : Il Napoli affronta stasera al San Paolo il Sassuolo negli ottavi di Coppa Italia: chi passa affronta il Milan L'articolo Il Napoli cerca i quarti di Coppa Italia contro il Sassuolo: la gara su Raiuno è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Coppa Italia - il Napoli ospita il Sassuolo : ecco dove vedere la gara in Tv : Il programma delle partite di Coppa Italia in programma domenica prossima si conclude con la sfida tra Napoli e Sassuolo prevista al San Paolo. Mister Ancelotti potrebbe approfittarne per schierare alcuni dei giocatori che sono stati finora meno impegnati in Serie A ed Europa League, anche se tenere vivo il campionato visto il ruolino di […] L'articolo Coppa Italia, il Napoli ospita il Sassuolo: ecco dove vedere la gara in Tv è stato ...

Maltempo - Città Metropolitana di Napoli : garantita la sicurezza della rete viaria : La Città Metropolitana di Napoli, informa una nota, “è prontamente intervenuta la scorsa notte per garantire la sicurezza dell’intera rete viaria”. I comuni maggiormente interessati siono stati Visciano, Tufino, Lettere, Agerola, Pimonte, Casola, Casamarciano, Carbonara, Vico Equense. E’ stato garantito, rileva la nota, “il Servizio di fornitura e spargimento sale antigelo su tutte le tratte interessate. La ...

Napoli-Bologna ha dimostrato che Milik è una garanzia : Prologo Malcuit in campo insieme al redivivo Verdi, Ghoulam ormai sempre più titolare, Maksimovic per Koulibaly e Mertens al fianco di Milik. Il Napoli riparte da questi giocatori, dal San Paolo e dal Bologna dopo le bufere milanesi. Ed ha un solo risultato possibile: la vittoria. Per mettersi alle spalle gli scontri tra tifoserie, per mettersi alle spalle – ma non troppo – i cori del Meazza. Napoli-Bologna è un punto e a capo, è un ...

“Fiuuu” Napoli : il Bologna gioca una grande gara - ma Milik e Mertens puniscono Inzaghi : Il Napoli vince last minute contro il Bologna di Inzaghi che dovrebbe conservare la panchina anche a seguito di questa sconfitta Il Napoli ottiene tre punti importanti contro un ottimo Bologna. Ancelotti così facendo ha tenuto lontana l’Inter e non ha perso terreno dalla Juventus vittoriosa contro la Samp. Il tutto è avvenuto senza la colonna portante della squadra, il trio Koulibaly-Hamsik-Insigne è stato infatti inutilizzato contro ...

Inter - Luciano Spalletti 'Basta odio nel calcio'/ 'Razzismo non ha falsato la gara col Napoli. Nainggolan c'è' : Vigilia di Empoli-Inter, il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti torna sui fatti di mercoledì contro il Napoli: 'Basta odio nel calcio, no al razzismo'.

Inter-Napoli - una partita decisa dal razzismo : l’arbitro espelle Koulibaly ma non sospende la gara dopo gli ululati : Santo Stefano, boxing day. Sugli spalti un gruppo (più o meno nutrito, sempre difficile da stabilire: ma conta davvero?) di tifosi incivili, evidentemente contagiati dallo spirito del Natale che rende tutti più buoni, prende di mira il “negro” della squadra avversaria. l’arbitro (bianco) invece di sospendere la gara come da regolamento espelle il giocatore vittima dei cori razzisti. Opinionisti e commentatori vari, prima durante e dopo ...

Inter-Napoli - morto tifoso nerazzurro : investito negli scontri prima della gara : Un tifoso interista di 35 anni è morto dopo essere stato investito da un mezzo di tifosi napoletani mercoledì sera, prima della gara Inter-Napoli a San Siro. A darne notizia è La Repubblica, spiegando che circa un’ora prima dell’inizio della partita, intorno alle 19.30, un gruppo di tifosi nerazzurri ha aggredito i rivali partenopei. Durante gli scontri quattro napoletani sono stati accoltellati. La rissa è avvenuta in via ...

Napoli - che numeri : 19 tiri a gara! : ROMA - Il tiro a segno contro la Spal, 24 in totale le conclusioni verso la porta di Gomis, lo stesso numero della Lazio contro il Cagliari, per un sorpasso significativo, uno dei pochi che la ...

Ancelotti può garantire per il Napoli competitivo - altro è roba da chiromanti : La differenza Carlo Ancelotti ha sempre parlato di competitività. O meglio: di un Napoli competitivo su tutti i fronti, contro qualunque avversario. È stata una promessa mantenuta, finora: il campionato vede gli azzurri al primo posto tra gli umani, in Champions l’eliminazione contro Liverpool e Psg (!) è arrivata all’ultima partita, dopo cinque gare ad altissimo livello. Oggi Ancelotti ha ribadito questo concetto, parlando di Europa League ma ...

Napoli - nasce il patto Europa League : garantisce il sushi : Il gruppo Napoli si è ritrovato dopo il ko di Liverpool . E lo ha fatto con una bella cena: sushi per tutti in un noto locale della città. Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport , il sushi è stato un modo per fare ancora di più gruppo dopo la delusione di Anfield ed è anche stato il modo per sancire un patto Europa League, prossima competizione che vedrà il Napoli ...

Champions League - Liverpool-Napoli 1-0 : il tabellino della gara : Liverpool-Napoli 1-o, PRIMO TEMPO 1-0, MARCATORI : 34' p.t. Salah, L, LIVERPOOL, 4-3-3, : Alisson; Alexander-Arnold, dal 45' s.t. Lovren,, Matip, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Milner, dal ...