La Gazzetta dà ragione a Gattuso su fuorigioco e rigore

ilnapolista

: @Gazzetta_it E niente la Gazzetta è per le squadre di Milano come la mamma di un mio amico. Qualunque cosa combinas… - croce_stefano : @Gazzetta_it E niente la Gazzetta è per le squadre di Milano come la mamma di un mio amico. Qualunque cosa combinas… - andreozzifra : @defracri @Hunter170285 @Gazzetta_it Ah si hai ragione, siete pure prescritti per doping è vero - VVincenzino : @Gazzetta_it La soddisfazione degli juventini ormai non sono solo i trofei, a cui sono ormai abituati, ma è senti… -

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Le polemiche a fine partita La moviola dellaper la Supercoppa tra Juventus e Milan dà sostanzialmente. In merito alfischiato a Cutrone, viene definito “frettoloso (e dubbio) lo sbandieramento su Cutrone lanciato in porta sulla sinistra, Alex Sandro al centro del campo sembra tenerlo in linea: il primo assistente Preti avrebbe dovuto aspettare la fine dell’azione per avere l’opzione Var”.Per la Gazza non èil braccio di Zapata su tiro-cross di Ronaldo. È valido il gol del portoghese. E nel finale “l’entrata in scivolata di Emre Can su Conti in area bianconera è molto sospetta: il tedesco sembra non toccare la palla e Banti lascia correre. Sarebbe stato opportuno almeno andare al monitor”.L'articolo LadàsuilNapolista.