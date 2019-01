Kenya | attentato nella capitale | un commando attacca l' Hotel Dusit D2 a Nairobi

Blastingnews

: Attacco all'hotel Dusit di #Nairobi in #Kenya, almeno 3 morti e 14 feriti. Il gruppo qaedista somalo al Shabaab riv… - RaiNews : Attacco all'hotel Dusit di #Nairobi in #Kenya, almeno 3 morti e 14 feriti. Il gruppo qaedista somalo al Shabaab riv… - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Kenya, attentato a Nairobi: numero delle vittime sale a 15 #kenya - breakingnewsit : #topnews Jason, 41 anni, morto nell'attentato in Kenya: era sopravvissuto alle Torri Gemelle -

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Nel pomeriggio di martedì 15 gennaio, un gruppo diri, appartenenti ad Al-Shabaab, hato un albergo di lusso, ilD2di, in. L'solitamente è assai affollato da turisti, uomini d'affare ed espatriati.I dettagli dell'Durante il pomeriggio di martedì, all'improvviso, diversi uomini armati hanno travolto con un'auto il check point del centro commerciale Westlands, dove si trova l'D2 e poi hanno iniziato a far fuoco all'interno della lobby dell'albergo.Il bilancio dell'sinora appurato è di 21 vittime, tra cui un cittadino americano, 16 kenyoti, un britannico, ed altri tre cittadini africani. Le persone rimaste ferite sono numerose, fino a questo momento 30 come minimo; tra queste c'è anche una donna incinta, che purtroppo si trova in condizioni critiche....