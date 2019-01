Enorme disco di ghiaccio appare in un fiume del Maine | ecco cos’è questa eccezionale

Un Enorme disco di ghiaccio è apparso in un fiume in Maine. Ma gli alieni non c'entrano : Un enorme disco di ghiaccio è apparso in un fiume del Maine, di fronte alla città di Westbrook. Le immagini sono state diffuse dal profilo Facebook ufficiale della città. Il disco è apparso lo scorso 15 gennaio, scatenando le reazioni delle persone che si sono trovate improvvisamente di fronte questa strana formazione di ghiaccio . Ma non è accaduto niente di sovrannaturale, anzi. "È piuttosto grosso. Ed ...