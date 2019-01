Supercoppa | Higuain carica | insieme si può

Supercoppa Juve-Milan diretta live : le formazioni ufficiali - Higuain non gioca! : Supercoppa Juve-Milan diretta live – Dopo la lunga pausa si inizia a fare sul serio, si gioca la Supercoppa italiana, in campo Juventus e Milan pronte a regalare grande spettacolo. Gli ultimi giorni sono stati caldissimi e pieni di polemiche, in particolar modo caos sulla decisione di disputare il match in Arabia Saudita. Ma adesso è arrivato il momento di pensare al campo, in particolar modo importante l’assenza di Gonzalo ...

Milan - Higuain in panchina per la Supercoppa. La squadra : «Ha la febbre». È a un passo dal Chelsea? : Su Twitter pubblicata una foto di gruppo con il principe: il Pipita non c’è. Un segnale sul fronte mercato? Gonzalo non sta bene, ha qualche linea di febbre, fanno sapere dal club. Il giocatore viene monitorato. Ma si rafforza l’idea della cessione imminente

Supercoppa Juve-Milan - colloquio tra Gattuso e Higuain - ecco l’esito : Supercoppa Juve-Milan – Si avvicina sempre il match di Supercoppa tra Juventus e Milan, una partita molto importante per entrambe le squadre e che non ha bisogno di presentazioni. Non prenderà parte al match l’attaccante Gonzalo Higuain a causa della febbre ma sono tanti i dubbi sul forfait del Pipita anche e soprattutto per questioni di mercato con un passaggio al Chelsea che sembra ormai imminente. Nel frattempo retroscena in ...

Supercoppa - Juve-Milan : Higuain in panchina - c'è Cutrone; ballottaggio Bernardeschi-Douglas Costa : Juventus e Milan stanno raggiungendo lo stadio King Abdullah di Gedda, teatro della Supercoppa. Le ultime notizie parlano di un Gonzalo Higuain destinato alla panchina tra i rossoneri, con Patrick ...

Supercoppa Italiana - Juventus-Milan : Cutrone titolare - Higuain va in panchina : Supercoppa Italiana, Juventus-Milan vedrà Cutrone scendere in campo dal primo minuto in quel di Gedda: Higuain in panchina Supercoppa Italiana, Juventus-Milan è alle porte. Dopo giorni di parole e polemiche, è giunto il momento di scendere in campo a Gedda e fare sul serio. Il Milan dovrà farlo senza il proprio centravanti titolare Gonzalo Higuain, alle prese con la febbre oltre che con le voci di calciomercato che lo vorrebbero ad un ...

Supercoppa Italiana - Higuain sorprende tutti : il post Instagram che “spiazza” i tifosi : Supercoppa Italiana alle porte, mancano solo poche ore alla gara ed il giallo attorno ad Higuain si fa sempre più fitto Supercoppa Italiana, Higuain ha sorpreso tutti. Dopo un’intera giornata a discutere della sua possibile presenza in campo, del possibile approdo al Chelsea, di Piatek, della febbre che ha colpito il centravanti rossonero e dell’assenza del Pipita nella foto di squadra, è spuntato un post Instagram che sembra ...

Probabili formazioni Juventus-Milan - Supercoppa Italiana : le ultimissime novità. Higuain non gioca? Cutrone pronto : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA Supercoppa Italiana Juventus-Milan DALLE 15.30 Gonzalo Higuain sarà in campo a Jeddah per disputare la Supercoppa Italiana? Alle ore 18.30 Juventus e Milan scenderanno in campo in Arabia Saudita per contendersi il primo trofeo della stagione ma c’è un giallo riguardante l’attaccante rossonero: ieri Rino Gattuso aveva dichiarato che lo avrebbe fatto giocare ma nella foto di squadra di questa ...

Milan - dubbio Higuain per la Supercoppa. La squadra : «Ha la febbre». È a un passo dal Chelsea? : Su Twitter pubblicata una foto di gruppo con il principe: il Pipita non c’è. Un segnale sul fronte mercato? Gonzalo non sta bene, ha qualche linea di febbre, fanno sapere dal club. Il giocatore viene monitorato. Ma si rafforza l’idea della cessione imminente

Milan - dubbio Higuain per la Supercoppa. La squadra : «Ha la febbre». È a un passo dal Chelsea? : Altissima temperatura. Pipita con la febbre? A quanto pare sì. In queste ultime ore che precedono la Supercoppa, il via alle ore 18.30 italiane, il giocatore non sta benissimo. E avrebbe accusato ...

MILAN - FOTO DI GRUPPO SENZA HIGUAIN : ADDIO AL PIPITA?/ "Ha la febbre" : a rischio la gara di Supercoppa : Social MILAN posta FOTO di GRUPPO SENZA HIGUAIN: autogol prima della Supercoppa Italiana contro Juventus. 'Pipita ha la febbre', a rischio la finale

Febbre diplomatica per Higuain : salta la Supercoppa? : È finita a pesci fetenti Pare finita a pesci fetenti, come si dice a Napoli. Ancora una volta Gonzalo Higuain si lascia male col proprio club. È accaduto a Napoli, dove si lasciò malissimo, era successo a Madrid, è successo a Torino. E pare che stia per succedere a Milano. Gonzalo Higuain vuole andar via e andrà via. Andrà al Chelsea. Dove ritroverà il suo padre calcistico: Maurizio Sarri. Non è ancora ufficiale ma tutto sembra procedere in ...

Supercoppa - dubbio Higuain. Il Milan : ha la febbre. È a un passo dal Chelsea? : Altissima temperatura. Pipita con la febbre? A quanto pare sì. In queste ultime ore che precedono la Supercoppa, il via alle ore 18.30 italiane, il giocatore non sta benissimo. E avrebbe accusato ...

Supercoppa - dubbio Higuain. Il Milan : ha la febbre. È a un passo dal Chelsea? : Su Twitter pubblicata una foto di gruppo con il principe: il Pipita non c’è. Un segnale sul fronte mercato? Gonzalo non sta bene, ha qualche linea di febbre, fanno sapere dal club. Il giocatore viene monitorato. Ma si rafforza l’idea della cessione imminente

Milan - giallo Higuain : ha la febbre ed è a un passo dal Chelsea. Salta la Supercoppa? : Motivo scatenante: la sua assenza nella foto di gruppo fatta in hotel assieme al principe Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, presidente dell'autorità per lo sport saudita. Una foto in cui c'erano tutti, ...